РЖД оплатит строительство кольцевой ж/д дороги в Казани лишь наполовину

Российские железные дороги готовы лишь наполовину оплатить строительство кольцевой ж/д дороги в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

«Финансовая и организационно-правовая модели реализации проекта будут определены после разработки и утверждения проектной документации с учетом выраженного согласия со стороны Республики Татарстан участвовать на паритетной основе», — отметили в пресс-службе.

Напомним, проектирование ж/д дороги планировали завершить к лету этого года. Всего на эти цели направили 22 млн руб. Сама ветка будет проходить через главные районы Казани и деловой центр. Ее первый этап оценивается в 3 млрд руб.

"Ъ-Казань"