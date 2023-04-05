Проект спортцентра возле Сада соловьев в Перми получил положительное заключение экспертизы

Девелопер спортивного центра возле Сада соловьев в Перми – ООО «Звезда-2013» - получил положительное заключение экспертизы на свой проект. Спортивный объект разместят на ул. Гайдара, 12б в Мотовилихинском районе города. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, заключение госэкспертизы на проект получено 31 марта. Подготовкой проектной документации занималось ООО «ИТЦ Союз».

О планах компании «Звезда-2013» построить в рамках ГЧП крытый многофункциональный спортивный центр на ул. Гайдара, 12б стало известно летом 2021 года. Пермские природозащитники выступали против стройки и предлагали найти для комплекса другое место. В том числе за счет этой территории по ул. Гайдара АНО «Вектор развития комфортной среды» хотело продлить Сад соловьев. Предложение «Вектора развития комфортной среды» рассматривалось на заседании комиссии по землепользованию и застройке. В краевой и городской администрациях тогда отмечали, что Сад соловьев и крытый спортцентр могут успешно соседствовать. В результате соглашение о строительстве комплекса в рамках ГЧП «Звезда-2013» заключила с краевыми властями в декабре 2021 года.

Спортивный центр будет состоять из игрового зала с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол, зрительскими трибунами на 250 мест. В административно-бытовом корпусе-пристрое разместят тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет, санузлы. На втором этаже обустроят тренажерный зал, кафе, зону отдыха. При подписании соглашения директор по развитию детского футбольного клуба «Звезда 2013» Анатолий Жвакин отмечал, что объект введут в эксплуатацию к концу 2022 года.