От приговора не убежишь

Как выяснил „Ъ“, только за март в Казанский гарнизонный суд поступили материалы на восьмерых контрактников и мобилизованных, самовольно оставивших свои части в период специальной военной операции на Украине. За весь 2022 год было лишь шесть таких дел. По ст. 337 УК РФ, ужесточенной после объявления частичной мобилизации и предусматривающей теперь до 10 лет лишения свободы, нарушителей, как правило, наказывают трехлетним сроком колонии-поселения. Как следует из решений суда, военнослужащие раскаиваются, что покинули свои части, и уверяют, что просто хотели «пообщаться со своей семьей, провести время дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казанский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Максима Зубко к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации). Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе военного суда. В суде уточнили, что Максим Зубко является призванным в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена для участия в военной спецоперации РФ на Украине, однако подробности дела раскрывать не стали. «По мобилизации дела рассматриваются в основном на закрытых судебных заседаниях»,— отметили в суде. Приговор военнослужащему в законную силу пока не вступил.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. А 24 сентября глава государства подписал поправки в Уголовный кодекс, которым были определены такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время». Теперь за добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ) грозит от 3 до 10 лет тюрьмы (если нет признаков госизмены), за мародерство (ст. 356.1 УК РФ) — до 15 лет тюрьмы. Были ужесточены наказания за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК РФ): на срок от 2 до 10 суток — до 5 лет лишения свободы (новая ч. 2.1 этой статьи), на срок от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы (ч. 3.1), на срок более месяца — от 5 до 10 лет заключения (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Юрисдикция Казанского гарнизонного военного суда распространяется на воинские части, учреждения ВС РФ и другие воинские формирования на территории трех поволжских республик — Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Согласно данным картотеки суда, всего с октября на его рассмотрение поступило 19 дел по новым составам ст. 337 УК РФ, связанным с мобилизацией. При этом если в 2022 году таких дел было шесть, то с начала 2023 года — 13 дел. В том числе в марте в суд были переданы восемь дел. Большинство из них возбуждены по ч. 5 ст. 337 УК РФ, то есть когда мобилизованный оставил свою воинскую часть больше, чем на один месяц.

В настоящий момент приговоры вынесли по девяти делам, но только по четырем из них судебные решения были опубликованы.

Так, в конце 2022 года к 3,5 года колонии-поселения был приговорен житель Чебоксар Иосиф Никифоров, который проходил службу по контракту. Свою часть он покинул еще 5 сентября, то есть до объявления частичной мобилизации. Сотрудники военной комендатуры задержали его 14 октября. Из решения суда следует, что все это время он проживал с матерью и помогал ей по хозяйству. При этом ранее он уже дважды был осужден за оставление части (сначала получил штраф, потом условный срок). С учетом новой статьи в период мобилизации Иосифу Никифорову назначили реальный срок.

Военнослужащий из Чувашии Дмитрий Яковлев также в конце 2022 года получил три года колонии-поселения за то, что оставил свою часть и уехал домой к родственникам, где «проводил время по своему усмотрению». В суде Яковлев говорил, что «намерений вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел» и «желает продолжить военную службу, в содеянном раскаивается». Тем не менее суд посчитал, что «временное уклонение подсудимого от военной службы не явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств», и назначил ему реальный срок лишения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание оказалось мягче, чем предусмотрено ч. 5 ст. 337 УК РФ (от 5 до 10 лет).

3,5 года колонии-поселении получил Дмитрий Айваров из Марий Эл, служивший по контракту. Он не явился на службу дважды: с 26 сентября по 19 октября и с 2 ноября, пока через две недели его не задержали сотрудники военной комендатуры в Йошкар-Оле. В суде Айваров заявил, что «просто хотел пообщаться со своей семьей, провести время дома». Суд квалифицировал его действия как два преступления по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (оставление службы в период мобилизации на срок до одного месяца).

Наконец, в начале 2023 года приговор был вынесен жителю Чувашии Станиславу Матвееву, который покинул часть еще в апреле прошлого года. Полиция Чебоксар задержала его спустя почти полгода, 16 октября. Суд ему назначил три года колонии-поселения, учитывая, что Матвеев «до призыва на военную службу ни в чем предосудительном замечен не был, рос и воспитывался без родителей», а также «принимал участие в боевых действиях».

В настоящий момент в Казанском гарнизонном суде продолжается рассмотрение еще 10 уголовных дел, связанных с оставлением службы в период мобилизации. Сразу несколько заседаний назначены на следующую неделе, уточнили „Ъ“ в суде.



Юристы, к которым обратился „Ъ“, затруднились оценить, с чем связано увеличение количества дел по ст. 337 УК РФ.

Ранее адвокат Лаврентий Сичинава сообщал, что несколько дел завели против участников добровольческих формирований. А в отношении одного из бойцов татарстанского батальона «Алга» Айрата Абдуллина началась доследственная проверка. Как сообщал „Ъ“, он участвовал в спецоперации РФ на Украине в составе сформированного в Татарстане добровольческого батальона «Алга», однако по истечении срока своего контракта, заключенного на четыре месяца, не смог получить увольнение. В связи с этим боец обратился в гарнизонный суд с просьбой обязать воинскую часть и военкомат Татарстана рассмотреть его рапорты.

Кирилл Антонов