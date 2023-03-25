Май турецкого

Увеличение разнообразия доступных направлений, рост спроса на путешествия за рубеж и ограничения на работу южных аэропортов привели к сокращению доли России в структуре продаж туров на майские праздники. За год показатель снизился более чем в два раза, до 24%. Часть ориентированных на внутренний рынок туристов также может отказываться от коротких поездок, фокусируясь на основном летнем отпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля России в структуре продаж туров на майские праздники за год сократилась с 59% до 24%, подсчитали в «Слетать.ру». По данным Travelata.ru, внутренние направления сейчас формируют 24% продаж против 53% годом ранее. Собеседник “Ъ” на туррынке говорит о снижении продаж туров по России на майские праздники на 35% в натуральном выражении год к году.

Данные «Яндекс.Путешествий» указывают, что билеты по России на время весенних каникул формируют 76% продаж против 89% годом ранее. Как отмечают в компании, полеты в южные аэропорты РФ ограничены, а многие зарубежные страны открылись после пандемии. Доля дальнего зарубежья в структуре бронирований выросла с 8% до 14%, ближнего — с 3% до 9%. В OneTwoTrip говорят, что на билеты по России приходится 78,3% продаж на праздники против 93,5% годом ранее.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что спрос на поездки по России в период майских праздников сопоставим с прошлогодним. Кроме того, годом ранее длинные выходные попадали в период действия «туристического кешбэка», отмечает он. Возможно многие туристы отказываются от дополнительных поездок на выходные, стремясь сэкономить, концентрируясь на основном летнем отдыхе, добавляет господин Ромашкин. В Fun&Sun заявили, что общий объем продаж на майские праздники за год увеличился в три раза, по России — на 30%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что доля внутренних направлений еще может поменяться, так как многие поездки бронируют ближе к датам заезда.

Средний чек при бронировании туров по России на праздники, по данным Travelata.ru, за год вырос на 13%, до 59,1 тыс. руб. В «Алеане» говорят, что прибрежные отели на весенние каникулы повысили цены на 7–20% в зависимости от объекта, городские на 5–7%. Популярными внутренними направлениями для поездок на праздники в компании называют регион КавМинВод (36% продаж), Сочи (20%), Анапу (12%) и Геленджик (7%). В «Яндекс.Путешествиях» говорят, что билеты чаще всего покупают в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Средний чек за год вырос на 25%, до 13 тыс. руб. Общий спрос на организованные туры на майские праздники скорее высокий.

По данным Travelata.ru, совокупный объем продаж сейчас на 85% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Данные «Слетать.ру» свидетельствуют о росте почти в два раза. «В прошлом году из-за начала военных действий туристы почти не бронировали туры в начале марта, за исключением поездок по России»,— говорит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. В «Слетать.ру» указывают, что в целом организованные туристы сейчас выбирают для отдыха 20 различных направлений, что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя.

Наиболее востребованным организованным направлением на майские праздники в «Слетать.ру» и Travelata.ru называют Турцию. По подсчетам последних, направление сейчас формирует 36% продаж, что сопоставимо с прошлогодними 35%. Но господин Козырев напоминает, что примерно 20% майских туров в Турцию были перенесены с марта из-за проблем с международным авиасообщением. Средний чек при бронировании страны за год вырос на 37%, до 183 тыс. руб. На втором месте среди выездных направлений, по данным Travelata.ru — Египет: чья доля в продажах на майские праздники за год выросла с 6% до 11%. Средний чек за год увеличился на 4,2%, до 191,5 тыс. руб. Еще 17% проданных туров на майские праздники приходится на ОАЭ. По данным Travelata.ru, за год доля направления выросла в 8,5 раза, а средний чек увеличился на 15,7%, до 216,2 тыс. руб. По оценкам «Яндекс.Путешествий», у самостоятельных путешественников лидируют Турция, Узбекистан, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

Александра Мерцалова