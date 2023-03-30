«Не впустить обратно нельзя»

Вчера думский старожил Олег Морозов («Единая Россия») пообщался с молодежью в Казани. Он расхваливал «уникальную» политическую систему России, уверял, что «лучше демократии не придумать», и назвал «демократичным» отмены концертов артистов, которые критикуют президента. Решения властей страны выражают мнения большинства граждан страны, объяснил депутат смысл такой демократии. При этом он признался, что были и «нарисованные выборы», и не исключил, что его избирателей принуждали к голосованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лекция депутата Госдумы от Татарстана Олега Морозова называлась «Выборы и гражданская активность как элементы политической культуры». Он прочитал ее в Казани перед молодежью в здании присутственных мест Казанского кремля в рамках образовательного проекта «Атмосфера», инициированного ЦИК Татарстана.

Думский старожил (впервые в Думу Олег Морозов попал в 1994 году) остановился на теме демократии. «Демократия — не самый лучший способ организации власти, но лучше никто еще не придумал»,— процитировал он Уинстона Черчилля, оговорившись, что этот британский политик «противоречивый с точки зрения России».

Олег Морозов уверен, что такого «уникального» уровня представительной демократии, как в России, не достигла ни одна страна. «Я к этому причастен, потому что я депутат всех созывов»,— похвастался он. Парламентарий рассказал, что во многих странах «балансируются всеобщие выборы с выборами через органы власти», когда главу государства избирает парламент. «В России — редчайший случай, когда и президент, и Госдума избираются всеобщим голосованием. У нас был период, когда и Совет федерации избирался прямым голосованием, что вообще немыслимо для демократии. При этом мы избирали и мэров прямым голосованием, глав республик и регионов, законодательные органы власти субъектов РФ. Вот, представьте себе»,— перечислил он. Однако пояснять, почему сейчас в большинстве регионов отменены прямые выборы мэров, Олег Морозов не стал.

В результате рассуждений депутат к пришел к выводу, что «Государственная дума такая, какой ее сделали вы». Если там нет какой-то политической силы, то в этом виноваты те, кто не ходит на выборы, считает парламентарий. «Ты, главное, приди. Как ты проголосуешь, это твое дело. Ты сам поставишь эти птички (галочки в бюллетенях.— „Ъ“)»,— призвал депутат молодых людей.

Олег Морозов вспомнил, как в 2003 году избирателей заставляли голосовать за него. «Я встречаюсь со студентами филиала Казанского университета. Парень поднимает руку и говорит: „А вы знаете, что принуждают голосовать за вас? Мои родители работают на КамАЗе, им сказали голосовать за Морозова, а то смотрите…“»,— пересказал ту историю парламентарий. Тогда он ответил, что «принуждать» к голосованию могут только «враги». «Если вы не хотите ссориться с начальником цеха, вы согласитесь. А дальше что? Этот человек зайдет в кабинку и сделает ровно наоборот — проголосует против Морозова»,— пояснил народный избранник. Он не стал уточнять слушателям лекции, был ли хоть кто-то тогда наказан за возможное «принуждение».

Несмотря на рассказанную историю, парламентарий убежден, что он и его партия «Единая Россия» всегда побеждали честным путем. Лишь результаты президентских выборов 1996 года, по словам Олега Морозова, «были нарисованы». «В первом туре Ельцин с треском проигрывает Зюганову, а во втором туре забирает все. Ни одного дурака не было ни в России, ни за ее пределами, который бы не понимал, как это было сделано, какими волшебными способами»,— сказал депутат Госдумы. Однако, по его словам, тогда, в отличии от 2011 года, когда после думских выборов были массовые протесты, «оппозиция не возмутилась и была счастлива результатам». «Оказывается, дело не в том, как считают, а каков результат. Если результат тебя устраивает, мы согласимся с результатом, потому что победил наш кандидат. А как он победил, это уже второй вопрос»,— подытожил господин Морозов.

Далее он перешел к теме предстоящих выборов президента (запланированы в 2024 году), которые он назвал «выборы Путина». «Пройди в это воскресенье выборы Путина, он бы получил результат выше, чем на предыдущих выборах»,— уверен господин Морозов. При этом депутат вспомнил, что в 2018 году, когда Владимир Путин получил 76%, «все говорили: ну, это фантастика, это точно кто-то нарисовал».

По мнению депутата, сейчас результат Владимира Путина никто не поставит под сомнение. «Этот результат будет отражать уровень его поддержки, который показывают все замеры. В районе 81-82% колеблется уровень доверия населения Путину»,— отметил народный избранник.

Господин Морозов обратил внимание, что при рейтинге Владимира Путина 82% остальные «18% не с ним», а при уровне поддержки спецоперации РФ на Украине в 74% более четверти населения «не поддерживают СВО».

Олег Морозов допускает, что сограждане могут иметь «другую точку зрения» — это, по его словам, «еще один интересный элемент демократии», но противник СВО «не должен переходить закон».

Он считает, что среди уехавших из России есть те, «кто откосил» и кто «просто решил, что не хочет быть в это время в стране и солидаризироваться с происходящим». «Ну, живут себе и живут. По закону их нельзя лишить гражданства и даже не впустить обратно нельзя, как бы нам этого ни хотелось»,— признал господин Морозов.

Ранее Олег Морозов придерживался иной точки зрения. В конце декабря 2022 года он выступил за введение по решению суда запрета на въезд в Россию граждан РФ, которые негативно высказались о своей стране или поддержали Украину в ее конфликте с Россией. «Ибо это — мразь, которой точно не место в России и в ее правовом поле»,— писал тогда господин Морозов в своем Telegram-канале. Но позже сенатор Андрей Клишас рекомендовал политикам, призывающим не обращать внимания на Основной закон, «покинуть конституционные органы власти».

Сейчас же депутат Госдумы объяснял молодежи, что «говорить, что я не согласен с тем, что происходит в стране», — это право уехавших. По словам господина Морозова, преследовать нужно только тех, кто «заработанные деньги отправляет на поддержку украинской армии». «Он перешел ту границу, которая отделяет человека с иной точки зрения от человека, который работает на моего противника, который стреляет в моих сограждан»,— пояснил Олег Морозов.

При этом парламентарий считает, что «несогласие с властью» является основанием для ограничения возможностей «публично доносить свою позицию». В пример он привел «условного Макаревича» (лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, признан Минюстом иностранным агентом). «Он критикует президента. Находится в Израиле. Приезжает в страну. Законов не нарушил. Никаких денег на СВО не давал. Ну, может, пару заявлений на грани сделал. Но ничего более»,— обрисовал ситуацию Олег Морозов. По его словам, «популярный певец» с такой позицией может петь «в ресторане своего друга», но не на государственных площадках. «Макаревича на сцену Большого театра мы не пустим»,— отрезал депутат. Он пояснил, что как представитель правящей партии («большинство „Единой России“ — это мнение российских граждан») он против того, чтобы предоставлять критикам власти государственные площадки («я налогоплательщик, я содержу Большой театр»). «Он (Андрей Макаревич.— „Ъ“) имеет право на свою позицию, он имеет право петь, что он считает нужным, если не нарушает законы, но не за мои бабки. Это тоже демократия»,— сказал господин Морозов. «Да, вот так вот устроена демократия. Это очень демократично, и по-другому не будет»,— убеждал парламентарий.

В конце своей лекции он еще раз напомнил молодежи, что в скором будущем ей предстоит «формировать весь комплекс ответственности за то, что происходит в стране». «Лучше демократии ничего не придумать, но это высочайшая ответственность и умение подчиняться большинству»,— напутствовал Олег Морозов.

Кирилл Антонов