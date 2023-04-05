«Южные врата» торговли

Несмотря на продолжающийся кризис на рынке коммерческой недвижимости, девелоперы логопарков начинают возобновлять строительство. Так, «Венталл-Девелопмент» застроит последнюю площадку приобретенного недавно у чешской PPF Group складского комплекса «Южные врата» в подмосковном Домодедово. Эксперты считают, что низкий уровень свободных площадей и восстановившийся спрос простимулируют и других профильных девелоперов вернуться к строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

«Венталл-Девелопмент» построит спекулятивный склад (не под конкретного заказчика из числа покупателя или арендатора) на 30 тыс. кв. м в логопарке «Южные врата» в подмосковном Домодедово, рассказал “Ъ” заместитель гендиректора компании Захар Вальков. По его словам, инвестиции в проект составят около 1,3 млрд руб., ввод здания в эксплуатацию планируется в конце 2023 года.

«Южные врата» — один из крупных логопарков в России, его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 640 тыс. кв. м, из которых 180 тыс. кв. м принадлежат, в частности, «Ашан», Leroy Merlin, сети «36,6», Alibaba Group Cainiao. В декабре 2022 года чешская PPF Real Estate Russia и фонд Russian Logistics Real Estate Fund решили уйти из России, продав этот логопарк производителю металлоконструкций «Венталл». Стоимость сделки оценивалась экспертами в 18–23 млрд руб.

«Венталл» — один из крупнейших производителей металлоконструкций для строительства зданий и мостовых сооружений. Также «Венталл» год назад выкупила у финской Sponda 46 га в Ленинградской области под строительство складского комплекса на 100 тыс. кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2020 года «Венталл-Девелопмент» полностью принадлежала бывшему топ-менеджеру «Газпром энерго» Алексею Митюшову. Сейчас у него 16% компании, еще 5% — у гендиректора Валерия Жукова, оставшиеся 79% — у ЗПИФ «Азимут».

По словам Захара Валькова, компания решила начать спекулятивное строительство, учитывая низкий уровень вакантных площадей на рынке. По данным NF Group, сейчас в Москве и Подмосковье свободно не более 1,2% складских помещений. «На будущий склад уже есть несколько претендентов, в ближайшие полтора-два месяца мы сможем подписать договор аренды»,— говорит господин Вальков. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков считает, что «Венталл-Девелопмент» сможет сдать этот корпус в аренду по 6 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, резидент склада будет платить ежегодно по 180 млн руб.

Во второй половине 2022 года активность спекулятивного девелопмента сократилась, напоминает региональный директор департамента складской недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. По его словам, появление на рынке качественного складского предложения в субаренду или ушедших арендаторов скорректировали планы по объемам ввода 2023 года. В этом году будет построено 1,6–1,7 млн кв. м логопарков, из них 60% проектов — спекулятивные, при этом строительство значительной части этих объектов началось еще до 2022 года, отмечает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

1,7 миллиона квадратных метров логопарков будет введено в Москве и Подмосковье в 2023 году, по прогнозам NF Group

Пока девелоперы складов принимают решение купировать риски, сокращая и без того низкий объем спекулятивного строительства, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Опасения игроков состоят в том, что рынок продолжает меняться, а риски, связанные со строительством,— расти, добавляет директор «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский.

Однако сокращение вакансии, уже наблюдаемое на рынке, в свою очередь, будет стимулировать девелоперов к возобновлению активного строительства, считает Виктор Афанасенко. По данным Константина Фомиченко, на рынке уже наблюдается дефицит крупных свободных корпусов от 20 тыс. кв. м. По подсчетам Ricci, доля свободных площадей в таких объектах минимальная — всего 0,1%.

Дарья Андрианова