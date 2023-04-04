DreamWorks начала работу над мультфильмом «Шрек 5»

Творческий партнер DreamWorks Крис Меледандри сообщил, что киностудия находится на стадии продакшена пятой части мультфильма «Шрек». В частности, студия ведет переговоры об участии актеров из прошлых частей фильма — Майка Майерса, Камерон Диас и Эдди Мерфи — в новой части.

«Мы ожидаем, что актеры вернутся. Переговоры начинаются уже сейчас, и все признаки того, что мы получили, говорят о том, что актеры с огромным энтузиазмом ждут возвращения»,— сказал Крис Меледандри в интервью Variety.

Крис Меледандри — продюсер мультфильмов «Гадкий я» и «Миньоны». Изначально планировалось, что пятая часть «Шрека» при его участии появится в кинотеатрах в 2019 году, однако работа над мультфильмом была остановлена.

Возобновление работы над новой частью «Шрека» связано с успехом мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который собрал в прокате почти $500 млн. Официальной даты выхода мультфильма пока нет.

После выхода мультфильма «Шрек 4: Навсегда» в 2010 году чистая прибыль киностудии DreamWorks удвоилась за один квартал, а выручка выросла до $188,9 млн. С 2001 года все части фильмов про Шрека и героев мультфильма принесли студии $2,9 млрд.

Анастасия Ларина