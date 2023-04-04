Трампа взяли под арест перед предъявлением обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп арестован в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании средств на избирательную кампанию, сообщила CNN. Некоторое время назад экс-президент прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена. Дональд Трамп и его адвокаты отрицают вину и факт преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

«Направляюсь в суд нижней части Манхэттена»,— написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social и назвал ситуацию сюрреалистичной. «Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке»,— добавил он и завершил пост лозунгом MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку вновь великой»).

Предъявление обвинений займет не более часа, после этого Дональд Трамп покинет суд и вернется во Флориду.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. По данным следствия, он выплатил $130 тыс. из избирательного фонда порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы скрыть связь с ней. Экс-президент США считает вердикт присяжных «политическим преследованием».

По данным источника Yahoo News, Дональду Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам, добавив обвинения в фальсификации деловой документации, причем все обвинения были переквалифицированы в уголовные. Это первый случай в истории, когда действующему или бывшему президенту США будут предъявлены уголовные обвинения.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».