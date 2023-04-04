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Коммерсантъ FM
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Fishki.net попал в реестр организаторов распространения информации

Развлекательный портал Fishki.net внесли в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ). Сайт был зарегистрирован в перечне 3 апреля.

ОРИ обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также данные об этих пользователях в течение года с момента осуществления этих действий. Сами данные — до шести месяцев с момента обработки. Эти сведения ОРИ обязаны передавать правоохранительным органам по запросу.

Fishki.net — портал пользовательского развлекательного и новостного контента, российский аналог англоязычного BuzzFeed. Был запущен в 2004 году программистом Александром Рыбаком, в 2008-м — продан медиагруппе РБК. В 2013 году сайт выкупил предприниматель Михаил Гуревич.

Григорий Лейба

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