Французская компания приостановила подготовку к стройке завода в Саратове

Реализация проекта французской компании ООО «СНФ Флопам» в Саратове приостановлена. Об этом в ходе прямого эфира сообщил министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин. По словам господина Торгашина, инвесторы не отказываются от реализации проекта, а приостановили его до достижения «ясности в политическом плане».

Министр вспомнил о санкциях: они повлияли на строительство ветропарков, так как последние нуждаются в импортном оборудовании.

ООО «СНФ Флопам» — дочерняя компания французского холдинга SNF. Разговоры о строительстве завода по производству акриламида и полиакриламида в Заводском районе начались более пяти лет назад.