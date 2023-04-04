Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Французская компания приостановила подготовку к стройке завода в Саратове

Реализация проекта французской компании ООО «СНФ Флопам» в Саратове приостановлена. Об этом в ходе прямого эфира сообщил министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин. По словам господина Торгашина, инвесторы не отказываются от реализации проекта, а приостановили его до достижения «ясности в политическом плане».

Министр вспомнил о санкциях: они повлияли на строительство ветропарков, так как последние нуждаются в импортном оборудовании.

ООО «СНФ Флопам» — дочерняя компания французского холдинга SNF. Разговоры о строительстве завода по производству акриламида и полиакриламида в Заводском районе начались более пяти лет назад.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...