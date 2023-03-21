Дороги осилит система

Объявлен аукцион по созданию в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной транспортной системы, которая будет анализировать и регулировать дорожное движение. Стоимость закупки составляет 207,8 млн руб. Система будет мониторить транспортные потоки, погодные условия и управлять работой светофоров. Программный комплекс объединят с действующими камерами фотовидеофиксации нарушений и пунктами весогабаритного контроля. Одни эксперты считают, что система управления транспортными потоками разгрузит дороги и уменьшит число ДТП, другие не видят в ней смысла из-за отсутствия в городах транспортной стратегии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система будет мониторить транспортные потоки, погодные условия и управлять работой светофоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Система будет мониторить транспортные потоки, погодные условия и управлять работой светофоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Казенное учреждение «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» объявило аукцион по созданию в Челябинской (включает Копейск) и Магнитогорской агломерациях интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Начальная цена контракта составляет 207,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Прием заявок ведется до 28 марта, итоги подведут 30 марта.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) будет собирать и анализировать информацию о транспортных потоках в режиме реального времени. В ее состав войдут подсистемы управления транспортно-дорожным комплексом на дорогах двух городов, каналы связи, единый центр обработки данных и два центра управления дорожным движением в Челябинске и Магнитогорске. Для запуска ИТС на отдельных участках дорог установят видеодетекторы транспорта и модернизируют светофоры. Система будет мониторить загруженность улиц, погодные условия, регулировать работу светофоров — управление ими будет возможно как в автоматическом, так и в ручном режиме — с помощью диспетчера. В частности, для светофорных объектов будут доступны режимы управления движением «зеленая улица», «желтый мигающий» и «кругом красный».

У улично-дорожных сетей городов также появятся так называемые цифровые двойники, которые позволят моделировать транспортную обстановку и прогнозировать, как то или иное решение может улучшить дорожную ситуацию. Взаимодействие подсистем ИТС обеспечит интеграционная платформа, которую при технической возможности объединят с существующими информационными системами региона. В частности, с камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД, системами весогабаритного контроля и метеомониторинга дорожных объектов. Запустить ИТС планируется в октябре этого года.

Эксперт в сфере общественного транспорта Александр Агарков считает условным возможное улучшение транспортной ситуации в Челябинске и Магнитогорске после внедрения интеллектуальной системы. По его мнению, в городах стоит делать упор на развитие общественного транспорта. «Надо понимать, что любые попытки теми или иными способами пропустить больше автомобилей по тем же улицам имеют эффективность не более 10–15%. Те мероприятия, на которые сейчас объявлена закупка, создадут лишь небольшой эффект, который легко нивелируется ростом автомобилизации. Отмечу, что все больше городов приходят к тому, что нужно не стараться пропустить любыми способами побольше автомобилей, а отдавать приоритет общественному транспорту», — поясняет Александр Агарков. По его мнению, в закупку по созданию интеллектуальной транспортной системы стоило бы включить установку датчиков движения трамваев для увеличения их приоритета на дорогах.

«Транспортом с наибольшей провозной способностью, как в Челябинске, так и в Магнитогорске является трамвай. Уверен, что в Челябинске можно повысить скорость трамвая на 30-40%, а в Магнитогорске, где до сих пор никаких приоритетов трамваю не предоставляли, почти в два раза. Для безрельсового транспорта следует создавать новые выделенные полосы»,— дополняет Александр Агарков.

Руководитель консалтинговой компании «КЭМП» Яков Гуревич считает, что внедрение интеллектуальной системы не улучшит транспортную ситуацию в Челябинске и Магнитогорске, поскольку в городах не разработана транспортная стратегия.

«Сегодня внедрять такие системы абсолютно бессмысленно — нельзя автоматизировать хаос. Сначала следует разработать транспортную стратегию, понять, чего и какими средствами мы хотим добиться. Нужно подготовить дорожно-транспортную инфраструктуру, проанализировать подвижной состав общественного транспорта и учесть потребности пешеходов. В Москве, где есть транспортная стратегия, подобная интеллектуальная транспортная система работает эффективно», — отмечает Яков Гуревич.

Председатель челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Николай Живец положительно оценивает внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками в Челябинске и Магнитогорске. «Идея внедрения интеллектуальной транспортной системы для регулирования движения интересная и разумная. Такая система позволит снизить число пробок и ДТП, поскольку водители будут меньше маневрировать, тормозить и менять скорость. А если дорожный поток будет двигаться спокойно и равномерно, средняя скорость на дорогах на дорогах вырастет. Благодаря этому улучшится и работа общественного транспорта»,— рассуждает Николай Живец.

Михаил Бычков