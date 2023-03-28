Опасный Бублик из Попасной

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ Артема Бублика, получившего 15-летний срок за события в городе Попасная Луганской народной республики. Следственный комитет, а затем надзирающая за ним военная прокуратура и суд установили, что гранатометчик из батальона территориальной обороны «Сумы», которого вместе с подразделением перебросили на передний край, обстреливал дома с мирными жителями, не давая им покинуть охваченный боями город. Однако тактика ВСУ превратить каждую квартиру в огневую точку, а местных жителей использовать в качестве живого щита, не оправдалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Бублик

Фото: ГВСУ СКР Артем Бублик

Фото: ГВСУ СКР

Уголовное дело 48-летнего уроженца города Горняк Донецкой области Артема Бублика рассмотрел Верховный суд ЛНР. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) УК и ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) УК.

Сотрудники военных следственных органов ГВСУ СКР установили, что Артем Бублик буквально на следующий день после начала специальной военной операции сам явился в Черниговский городской военкомат, которым был призван на военную службу. Служить его отправили в войсковую часть №А4532, механизированный батальон территориальной обороны «Сумы», назначив на должность гранатометчика. Правда, в Черниговщине батальон надолго не задержался — его перебросили в город Попасная, где с марта шли ожесточенные бои.

4 мая рота, в которой служил Бублик, заняла вагонное депо, а на следующий день, говорится в деле, ему и другим военнослужащим поступил приказ от командира роты, имевшего позывной Богдан, открыть огонь по расположенным рядом жилым домам. Делалось это, по данным следствия, «в целях устрашения мирного населения» и «недопущения его выхода из города». Квартиры и дома планировалось превратить в огневые точки, а их жителей использовать «для прикрытия военных объектов украинских вооруженных формирований», чтобы тем самым воспрепятствовать «целям и задачам специальной военной операции».

Как бы там ни было, утром Артем Бублик и другие военные были направлены в частный сектор. Согласно показаниям одной из местных жительниц, около десяти часов утра она находилась дома на улице Шингирий с сыном, который готовил еду на кухне. Собирая вещи, женщина увидела в окне военнослужащего в каске и с автоматом в руках, лицо которого закрывала балаклава. О том, что он относится к ВСУ, жительница определила по синим повязкам у него на руке и ноге.

Проходя мимо фронтальной части дома, в котором три окна, военный, по словам свидетельницы, посмотрел на нее и начал направлять автомат в ее сторону. Предполагая, что тот будет стрелять, она сразу же легла на пол, а секунды спустя прогремели выстрелы. В деле говорится о том, что было выпущено не менее шести пуль, но роковой стала только одна.

После того как выстрелы закончились, женщина ползком пробралась на кухню, где увидела, что ее сын лежит на полу и у него в области шеи имеется огнестрельное ранение. В тот же день молодой человек умер, а еще через пару дней его тело забрали волонтеры, похоронившие его вместе с другими жертвами в братской могиле.

Попасная перешла под контроль российской стороны в июне прошлого года. Большинство домов в ней было разрушено, а из населения 20 тыс. человек остались немногие. Личности погибших, которые были обнаружены в массовых захоронениях, и лиц, причастных к их гибели, устанавливают до сих пор.

Артем Бублик, захваченный в плен, признал свою вину, подробно в присутствии адвоката рассказав о событиях в Попасной. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд, в котором обвинение поддерживалось военной прокуратурой Объединенной группировки войск (сил), назначил украинцу не самое строгое наказание, предусмотренное ст. 105 и ст. 356 УК,— 15 лет.

Николай Сергеев