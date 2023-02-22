Украинского морпеха ждет суд в России

В Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) поступило уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередника, обвиняемого в убийстве мирного гражданина в марте 2022 года. Это первое подобное дело, которое будет рассмотрено российским судом. Материалы находятся на ознакомлении у судьи, дата заседания пока не назначена. На опубликованных ранее видео допросов Чередник признавал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чередник

Фото: СК РФ Антон Чередник

Фото: СК РФ

Военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ старшего сержанта Антона Чередника будут судить по обвинению в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 278, ч. 1 ст. 356, ч. 2 ст. 105, ст. 205.3 УК РФ). «Дело у судьи на ознакомлении, дата первого заседания пока не назначена»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии следствия, 27 марта украинский военнослужащий Антон Чередник патрулировал территорию поселка Мирное, относящегося к городу Мариуполю. Он остановил двоих мужчин, приказал им лечь на землю и обыскал. Остановленные им мирные жители предъявили морпеху документы, но Антон Чередник также потребовал произнести фразу на украинском языке и для устрашения выстрелил в воздух из автомата. Как сказано в сообщении пресс-службы СКР, один из мужчин был убит из-за неправильного произношения слов.

В сети есть видео допроса обвиняемого. На записи он рассказывает, что при патрулировании территории «наткнулся на двух гражданских, что было необычно». По его оценке, мужчинам было от 20 до 30 лет.

Требование произнести украинское слово «паляница» военный объяснил так: «Мы до конца не понимали, с кем вообще ведем боевые действия. Думали, что армия РФ, а оказалась ДНР. Если армия РФ, то украинского языка они не знают. Вот поэтому я и задал вопросы».

По словам Антона Чередника, задержанный «нормально ответил», но затем «дернулся», и военный выстрелил в него. «Данная ситуация произошла не из-за этого слова»,— подчеркнул обвиняемый. СКР также публиковало видео, на котором Антон Чередник говорит, что объективных причин для убийства человека у него не было и он сожалеет о совершенном поступке. «Состояние такое было на тот момент»,— объяснил военный свой поступок.

После убийства товарища второй задержанный «просто убежал», рассказывает на видео допроса Антон Чередник. СКР сообщал, что свидетель рассказал о случившемся следователям. Отметим, СКР расследует десятки уголовных дел о совершенных в том числе в Мариуполе преступлениях, в которых обвиняют бойцов ВСУ. По версии следствия, морпехи убивали мирных граждан, которые пытались пройти за продуктами в магазины.

Южный окружной военный суд также рассматривает уголовное дело бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Его обвиняют в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, Денис Мурыга вступил в «Айдар» в 2015 году, получил там оружие, прошел обучение военному делу и выполнял обязанности по охране его лагеря. В суде фигурант признал вину, в марте по делу начнутся прения сторон.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону