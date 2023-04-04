Калининградский губернатор Алиханов предложил «в ручном режиме» грузить товары с паромов на поезда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов полагает, что грузы с паромов нужно «в ручном режиме» переставлять на железную дорогу и сухогрузы для стабилизации транзита в регион. Его предложение касается цемента, металлопроката и других товаров, которые могут перевозить сухогрузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Если нужно, продолжайте переставлять в ручном режиме грузы с паромов на жд, это касается и цемента, и переориентации металлопроката, и других товаров, которые можно перевозить на сухогрузах, потому что они не загружены в отличие от паромной линии. И все-таки довести эксперимент по перевозке исключительно трейлеров теми компаниями, которые на это готовы, которые занимаются перевозками автомобильными»,— сказал господин Алиханов на заседании правительства (цитата по «Прайму»).

Глава «Балтийского металлообрабатывающего кластера» Олег Чернов заявил, что ситуация с паромной переправой по маршруту «Усть-Луга — Балтийск» по направлению Калининграда ухудшилась в марте: паромных мощностей не хватает для нужд металлообработчиков. По его словам, проблемы с перевозкой на паромах также испытывают поставщики стройматериалов. Он также обратил внимание на выросшую стоимость паромных перевозок в целом.

В январе этого года один из паромов, предназначенных для перевозки железнодорожных вагонов и автомобилей, — «Балтийск» 1984 года производства — отправили на ремонт. В связи с этим в порту Усть-Луга в Ленинградской области образовались очереди из машин.

В июне 2022 года Литва запретила транзит российских грузов по железнодорожным путям через свою территорию. С этого момента грузы доставляются в регион морским путем на 19 судах.

Анастасия Ларина