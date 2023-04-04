Superjob: нижегородцу для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц

Среднестатистическому нижегородцу для счастья нужно 200 тыс. руб. в месяц, по данным опроса Superjob. Желаемая сумма выросла на 8% с октября 2022 года, а за год – на 10%.

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Опрос проводился в марте среди 20,5 тыс. совершеннолетних жителей в городах-миллионниках и полумиллионниках.

В среднем жителю России для счастья нужно нужно 195 тыс. руб. ежемесячно. За год сумма увеличилась на 2,6%, но с октября 2022 года снизилась на 5%.

Запросы в городах-миллионниках за последние пять месяцев, напротив, выросли. Больше всего в месяц нужно москвичам и петербуржцам – 260 тыс. и 230 тыс. руб. соответственно. Заметнее всего запросы выросли в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске и Пензе (плюс 13-18%).

Елена Ковалева