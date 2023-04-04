ФСБ вычислила радиолюбителя, настроившего вещание «Радио Свобода» в Люберцах

Сотрудники ФСБ вычислили радиолюбителя, который кустарным способом настроил вещание станции «Радио Свобода» (признано иноагентом) в подмосковных Люберцах. Его обвинили по административной статье о нарушении требований использования радиочастотного спектра.

«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода", доступ к которому ограничен на основании требования Генпрокуратуры»,— сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Агентство «РИА Новости» опубликовало видео, на котором один из сотрудников ФСБ на тросе спускается с крыши к квартире радиолюбителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении против мужчины дела о распространении фейков о российской армии.

В декабре 2022 года в Вологде к трем годам колонии приговорили 61-летнего кочегара Владимира Румянцева, который через любительское радио распространял информацию о боевых действиях на Украине. Радиостанция работала на передатчиках, приобретенных через AliExpress. Мужчину признали виновным по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Он стал первым обвиняемым по этой статье.

Анастасия Ларина