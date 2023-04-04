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Отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова нашли погибшим

Тело пропавшего Андрея Мичкова, отца хоккеиста клуба «Сочи» Матвея Мичкова, найдено. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сочи».

Андрей Мичков

Андрей Мичков

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Андрей Мичков

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

По информации Telegram-канала 112, его тело обнаружили в пруду недалеко от дома. По предварительной версии, Андрей Мичков утонул.

Ранее сегодня, 4 апреля, спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже Андрея Мичкова. По информации проекта, господин Мичков не выходил на связь со 2 апреля. Ему был 51 год.

18-летний Матвей Мичков — правый крайний нападающий клуба КХЛ «Сочи». В 2021 году он принял участие в матче сборной России против команды Финляндии в рамках первого тура Кубка Карьяла, став самым молодым игроком в истории российского хоккея, который сыграл за национальную сборную. В том же турнире он забил шайбу в матче против команды Швейции, став самым молодым игроком в составе взрослой сборной, забившим гол. За «Сочи» он сыграл 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). Форвард является одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023 года.

Олеся Павленко

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