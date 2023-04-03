«Фонтанка»: меру пресечения Дарье Треповой изберут в Басманном суде Москвы

Подозреваемую во взрыве в кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной Дарью Трепову этапируют в Москву. Меру пресечения ей, по предварительной информации, изберут в Басманном суде столицы, пишет вечером 3 апреля «Фонтанка».

Корреспондент издания стал свидетелем выезда автомобиля Следственного комитета с Дарьей Треповой в сторону аэропорта Пулково. По данным FlightRadar, там приземлились два самолета СВО «Россия».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число пострадавших при теракте в кафе Петербурга возросло до 33 человек.

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