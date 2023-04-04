В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова

В Сочи разыскивают местного жителя Андрея Мичкова, отца нападающего хоккейной команды «Сочи» Матвея Мичкова, сообщает Telegram-канал ХК «Сочи». По данным краснодарского отряда поисковой службы «Лиза Алерт», 51-летний Андрей Мичков вышел из дома в Адлере днем 2 апреля и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ХК «Сочи» Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

По данным родственников, Андрей Мичков направлялся в магазин, но домой не вернулся и отключил телефон. Мужчина был одет в черные брюки, темно-синюю куртку и черную шапку. Проблем со здоровьем у Андрея Мичкова нет.

В настоящее время Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку, сообщают в клубе.

Анна Перова, Краснодар