Казанский холдинг «Агросила» завершил сделку по покупке птицефабрики «Пермская»

Птицефабрика «Пермская» продана татарскому холдингу «Агросила». Как сообщили «Ъ-Казань» в агрохолдинге, сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». Сумма сделки не разглашается. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», по оценкам экспертов — сумма сделки могла составить 3 млрд руб.

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Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «Продо» — крупного сельскохозяйственного холдинга.

В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в регионе. В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб. Отметим, что предприятие завершило отчетный период с чистой прибылью впервые с 2018 года. Так, в 2018 году чистый убыток АО составлял 40,5 млн руб., в 2019-м — 156,6 млн руб., в 2020-м — 200 млн руб.

Птицефабрика «Пермская» занимает 34% рынка Пермского края. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год. На момент приобретения ассортимент предприятия насчитывает 168 наименований, среди них куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы, в том числе категории «Халяль».

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец холдинга — Ильшат Фардиев. В состав холдинга входят 23 предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан. Это предприятия по выращиванию, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. «Агросиле» также принадлежит собственная розничная сеть под брендом «Здоровый мир». Выручка компании по итогам 2021 года составила 47,6 млрд руб. В составе холдинга уже есть птицекомплекс «Челны-Бройлер», который занимается производством мяса птицы и халяльной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Челны-Бройлера» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 824,5 млн руб.