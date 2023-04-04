Владислав Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах

Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Приводим его без купюр.
весна стоит какая-то не местная
во всей округе не нашлось своей
и вот чужую взяли как невесту
из-за семи батыевых степей
она стоит угрюмо тупо сонно
как будто здесь а может быть нигде
уставившись косым татарским солнцем
в пустые окна в прошлогодний снег
своё тепло просроченное чёрствое
таит в себе и не спешит отдать
как будто замерла и ждёт чего-то
и не меня конечно ждёт она
прожиты все непраздничные даты
чужой весны и на исходе дня
в руинах неба мёртвые солдаты
пугая птиц поют: «не для меня…»
Последняя должность, которую занимал Владислав Сурков,— помощник президента. В этом качестве он проработал с 2013 по 2020 год. После Майдана на Украине был главным куратором политики Кремля на украинском направлении, пока его не сменил Дмитрий Козак.