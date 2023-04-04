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Коммерсантъ FM
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Владислав Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах

Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Приводим его без купюр.

весна стоит какая-то не местная

во всей округе не нашлось своей

и вот чужую взяли как невесту

из-за семи батыевых степей

она стоит угрюмо тупо сонно

как будто здесь а может быть нигде

уставившись косым татарским солнцем

в пустые окна в прошлогодний снег

своё тепло просроченное чёрствое

таит в себе и не спешит отдать

как будто замерла и ждёт чего-то

и не меня конечно ждёт она

прожиты все непраздничные даты

чужой весны и на исходе дня

в руинах неба мёртвые солдаты

пугая птиц поют: «не для меня…»

Последняя должность, которую занимал Владислав Сурков,— помощник президента. В этом качестве он проработал с 2013 по 2020 год. После Майдана на Украине был главным куратором политики Кремля на украинском направлении, пока его не сменил Дмитрий Козак.

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