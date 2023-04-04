Владислав Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах

Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Приводим его без купюр.

весна стоит какая-то не местная во всей округе не нашлось своей и вот чужую взяли как невесту из-за семи батыевых степей она стоит угрюмо тупо сонно как будто здесь а может быть нигде уставившись косым татарским солнцем в пустые окна в прошлогодний снег своё тепло просроченное чёрствое таит в себе и не спешит отдать как будто замерла и ждёт чего-то и не меня конечно ждёт она прожиты все непраздничные даты чужой весны и на исходе дня в руинах неба мёртвые солдаты пугая птиц поют: «не для меня…»

Последняя должность, которую занимал Владислав Сурков,— помощник президента. В этом качестве он проработал с 2013 по 2020 год. После Майдана на Украине был главным куратором политики Кремля на украинском направлении, пока его не сменил Дмитрий Козак.