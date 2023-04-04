Путин ожидает роста реальных зарплат на 3–5% в 2023 году

По итогам 2023 года власти РФ ожидают роста реальных заработных плат населения на 3–5%, сообщил президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш». Рост реальных располагаемых доходов населения должен составить 2–3%.

«Ну да, цены растут, а зарплаты — не очень. Понятно. Вопрос-то самый ключевой. Для всей страны, для любого рабочего человека — это самый ключевой вопрос: уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства»,— указал глава государства, отвечая на вопрос сотрудника предприятия Александра Казакова.

Президент напомнил, что в 2022 году инфляция в стране подскочила до 17%. Заработные платы в реальном выражении «за показателем не поспели».

За период конца 2022 года — начала 2023 года показатели начали постепенно выравниваться: реальные заработные платы начали подниматься на 0,3—0,6%. Реальные располагаемые доходы примерно на 0,9%. Показатели должны вырасти заметнее по итогам всего года, сказал Владимир Путин.

«Почему я об этом говорю? Потому что инфляция у нас совсем другая. Пик инфляции был 17%. По результатам марта этого года на будет, скорее всего, меньше 4%. И имеет тенденцию к снижению. Рост цен замедляется, и значит реальные доходы граждан должны расти»,— резюмировал президент.

При этом глава государства отметил, что озвученные показатели — усредненные, потому в некоторых местах ситуация может несколько отличаться. Рост же доходов, по мнению главы государства, должна простимулировать ситуация на рынке труда.

«У нас, как известно, сейчас исторически минимальный уровень безработицы — 3,6%. Кстати говоря, это тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы, потому что в экономике идет конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идет борьба не за получение рабочего места, а за работника»,— сказал рабочим президент.

Григорий Лейба