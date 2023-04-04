Мэрия Орла снова выставила на продажу активы комплекса «Орел-отель»

В Орле объявлены очередные торги по продаже 100% акций АО «Гостиничный комплекс ''Орел-отель''» (10,823 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций) начальной стоимостью 1,008 млрд руб. Продавцом является управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла. АО принадлежат две гостиницы в областном центре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также несколько нежилых помещений и земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 мая. Аукцион назначен на 5 мая. Размер задатка - 201,7 млн руб. Шаг аукциона – 50,43 млн руб.

Мэрия пытается реализовать «Орел-отель» с 2009 года, когда вместо АО еще действовал МУП. Покупателя пока так и не нашлось. В 2022 году акции пытались продать трижды за суммы от за 989,3 млн руб. до 1,1 млрд руб.

О перераспределении гостиничного рынка Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» - «Стройка со звездами».

Владимир Зоркий