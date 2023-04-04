Петербург вышел на первое место в РФ по охвату населения диспансеризацией

В 2022 году в Санкт-Петербурге прошло диспансеризацию в учреждениях первичного звена здравоохранения более 2,4 млн человек, что стало лучшим показателем среди регионов РФ. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев на рабочем совещании правительства города.

По его данным, по сравнению с 2019 годом число прошедших диспансеризацию увеличилось на 32,3%, из которых доля взрослого населения в свою очередь выросла в три раза по отношению к 2021 году. Вице-губернатор отметил, что таким показателям во многом поспособствовало внедрение «бережливых технологий» в работу поликлиник города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинградская область заняла лидирующие позиции среди регионов по цифровизации систем здравоохранения.

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