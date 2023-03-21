Ленинградская область заняла лидирующие позиции среди регионов по цифровизации систем здравоохранения

За последние два года объем переданных структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в Ленинградской области увеличился почти в 8 раз, что делает регион одним из лидеров по цифровизации системы здравоохранения, сообщает «Нетрика Медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА»). Так, в 2020 году медучреждения региона загрузили в единый реестр (РЭМД) 540,5 тыс. документов, в 2021 — 1,16 млн, а в 2022 — около 3,95 млн документов. Каждый день регион передает на федеральный уровень 52 вида документов.

Кроме того, отмечается, что область лидирует во внедрении суперсервиса «Рождение ребенка», который запустили в середине прошлого года. За шесть месяцев работы граждане Ленобласти оформили 3 885 электронных медицинских свидетельств о рождении.

По мнению председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрея Сытника, благодаря сотрудничеству с ведущими ИТ-компаниями региону удается динамично переходить на электронные медкарты. Это, по его словам, позволяет упростить и ускорить обмен медицинскими документами в медучреждениях, а жителям оперативно получать информацию о своем здоровье в личном кабинете «Мое здоровье» на Госуслугах.

Надежда Ярмула

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