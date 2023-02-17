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Коммерсантъ FM
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Warner Bros. не подтвердила планы снять новый фильм о Гарри Поттере

Киностудия Warner Bros. не подтвердила информацию о планах экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». The Sun накануне сообщила, что продюсеры студии планируют снять сразу два фильма по сюжету пьесы.

Издание ссылалось на источники, по словам которых, Warner Bros. заинтересована в экранизации пьесы, показы которой идут с 2016 года. Сценарий к пьесе написала автор саги о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг и сценарист Джек Торно.

«Это сообщение является ложным»,— заявил Daily Mirror представитель Warner Bros. Газета также отмечает, что сыгравший Гарри Поттера актер Дэниэл Рэдклифф говорил, что не намерен возвращаться к этой роли.

На прошлой неделе в продажу поступила компьютерная игра Hogwarts Legacy по мотивам вселенной Гарри Поттера, получившая название «Хогвартс. Наследие». Проект занял первую строчку в рейтинге сервиса Steam еще до официального релиза. События в игре разворачиваются в школе волшебства в XIX веке, за 100 лет до событий, описанных Джоан Роулинг.

Подробности — в материале «Ъ FM» «В Хогвартсе обошлись без Гарри Поттера».

Лаура Кеффер

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