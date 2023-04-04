«Урал» у вершины

Первым финалистом «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России стал «Урал». Екатеринбургский клуб в полуфинальной стадии прошел прошлогоднего победителя турнира «Спартак», которому теперь предстоит выживать в «Пути регионов», обыграв его в ответном матче дома — 2:1. А в этой части сетки «Акрон», клуб из второго по рангу дивизиона, преподнес новую сенсацию, выбив третий подряд московский клуб. Теперь его жертвой оказалось «Динамо», на своем поле уступившее тольяттинцам после нулевой ничьей в основное время в серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Спартак» (на переднем плане — Кристофер Мартинс) споткнулся в Кубке России на преображающемся в этом турнире «Урале» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Матч между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Матч между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 3 «Спартак» (на переднем плане — Кристофер Мартинс) споткнулся в Кубке России на преображающемся в этом турнире «Урале» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Матч между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Матч между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото

«Урал», который в Кубке России играет так хорошо, что, перенеси он эту эффективность в чемпионат страны, боролся бы в нем не за место потеплее в середине таблицы, подальше от зоны вылета, а за медали, пополнил коллекцию снятых в переформатированном турнире скальпов скальпом очень ценным.

Неплохо пободавшись со «Спартаком» в Москве (там была ничья со счетом 1:1), екатеринбуржцы дома предстали командой еще более кусачей и вырвали победу в веселом матче.

Кусались в нем, правда, и спартаковцы. И это они вполне могли открыть счет, когда Кейта Бальде бил головой буквально в упор, да еще с отскоком от газона. Такие мячи вратарям брать жутко сложно, но Илья Помазун «Урал» выручил. А через несколько минут у хозяев сверкнул Ибраима Сиссе. «Урал» подавал угловой, и вроде бы «Спартак» отбился, вынеся мяч из штрафной. Но под вынос подстроился Сиссе и пробил с лета с двух половиной десятков метров просто изумительно.

А после перерыва сверкнул спартаковец Руслан Литвинов. Его пас верхом со своей половины поля смотрелся потрясающе — длинный, мягко планирующий прямо на ногу Бальде, так, что его не надо и обрабатывать, теряя темп. Форвард не дал шедевру пропасть впустую, точно пробив из-под защитника.

«Уралу» помогло чутье тренера Виктора Гончаренко. В середине второго тайма он провел целую серию замен, в том числе выпустив на поле Эрика Бикфалви и Фаниля Сунгатулина. В том эпизоде, который погубил «Спартак», Бикфалви скинул мяч возле линии штрафной на Сунгатулина, а тот закрутил его в угол. Получилось почти так же красиво, как и в случае с голом Сиссе.

Так «Урал», который перед стартом Кубка России совершенно не тянул на его фаворита, очутился в финале play-off «Пути РПЛ». Его соперник на этой стадии определится в среду в ответном матче, в котором ЦСКА принимает «Крылья Советов». В самарской встрече была ничья — 2:2. «Спартак», который и в чемпионате страны в последнее время смотрится так себе, благодаря схеме с «двойным выбыванием» тоже продолжит выступление в турнире. Он сыграет на втором полуфинальном этапе play-off «Пути регионов».

В другом матче дня, уже в рамках первой полуфинальной стадии как раз нижней сетки, тольяттинский «Акрон», уничтоживший до этого «Торпедо» и «Локомотив», стоял в Москве насмерть против третьего подряд столичного оппонента, еще мощнее, чем предыдущие.

«Динамо» вышло на матч с клубом из второго по рангу российского дивизиона в составе, очень похожем на боевой, и наседало так плотно, что не возникало никаких подозрений насчет его настроя,— нет, хотело все решить без нервотрепки, по-быстрому. По-быстрому не получалось.

Шансов у динамовцев в первом тайме была куча. У одного Константина Тюкавина столько, что, покажи он пристойный процент реализации, с лихвой хватило бы для того, чтобы уже к перерыву хозяева вели с крупным счетом. Но в воротах «Акрона» птицей летал голкипер Сергей Волков, а защитники, не щадя себя, ложились под чужие удары.

Во втором тайме, естественно, ничего принципиально не менялось. «Динамо» давило, а поразительно крепкая и везучая оборона «Акрона» держалась, пусть иногда совсем на тоненького. Как в моменте с ударом Ярослава Гладышева в концовке, когда мяч, грозящий попасть в сетку, остановил защитник Иван Чудин.

В общем, «Акрон» волшебным образом выцарапал себе серию пенальти, жанр, в котором преуспел в противостоянии с «Локомотивом». А в ней Волков срезу же совершил бог знает какой по счету подвиг, взяв удар Даниила Фомина. Потом у «Динамо» промазал еще и другой Даниил — Лесовой, и тольяттинский клуб, этот нежданный кубковый выскочка, очутился так высоко в топовом турнире, как никогда еще, видимо, не мечтал очутиться.

Алексей Доспехов