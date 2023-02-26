У премьер-лиги не все путем

В нижней части сетки первого раунда play-off футбольного «Фонбет Кубка России», где друг другу противостоят клубы, квалифицировавшиеся «Путем регионов» и «Путем Российской премьер-лиги», завершились еще два матча. «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 2:1, а вот «Торпедо» потерпело поражение от «Акрона» — 0:2. Таким образом, РПЛ понесла первую потерю на данной стадии турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами «Акрон» (Тольятти) и «Торпедо» (Москва)

Фото: ФК «Акрон» Тольятти Момент матча между командами «Акрон» (Тольятти) и «Торпедо» (Москва)

Фото: ФК «Акрон» Тольятти

По сравнению с верхней частью сетки четвертьфинальной стадии Кубка России, где собраны сплошь представители премьер-лиги, среди которых не хватает разве что «Зенита», в нижней уровень противостояния, конечно, заметно скромнее. Тем более что «Путем регионов» до play-off добрались далеко не самые сильные выходцы из первого дивизиона, а санкт-петербургская «Звезда» и вовсе пока еще «варится» во второй лиге.

При всем уважении к ульяновской «Волге» или тольяттинскому «Акрону», который пока базируется в Жигулевске, это слишком маленькие клубы, и их занесло так высоко только благодаря удачному стечению обстоятельств.

«Волга» уже закончила выступление в турнире, ожидаемо уступив «Зениту» — 0:3. «Акрон» вроде бы преподнес сенсацию, одолев «Торпедо» — 2:0, но здесь стоит сделать поправку на то, что тольяттинцы выбили худшую на данный момент команду премьер-лиги. Может, те же москвичи и ставили перед собой какие-то задачи в нынешнем Кубке страны, но для них сейчас нет ничего важнее чемпионата и сохранения прописки в элите. Даже создалось впечатление, что кубковый матч в Жигулевске главный тренер черно-белых Андрей Талалаев использовал скорее как возможность подготовиться к рестарту национального первенства. К тому же «Акрон» и «Торпедо» еще в прошлом сезоне играли в первом дивизионе, и не исключено, что через некоторое время снова там встретятся, поэтому какой-то ощутимой разницы в классе между ними не было.

Вот «Уфа» и «Ахмат» не так давно конкурировали в премьер-лиге, так что по старой памяти это противостояние привлекало, наверное, наибольший интерес в нижней сетке play-off Кубка России. Впрочем, уфимцы после вылета из высшего дивизиона испытывают серьезные трудности и в первом, занимая в текущем чемпионате лишь третье место снизу, и по весне их ждет тяжелая борьба за выживание. Команду покинули практически все ведущие футболисты, только в течение сезона она поменяла уже двух главных тренеров, и сейчас ее возглавляет Арслан Халимбеков.

В матче против «Ахмата», у которого все хорошо, о чем свидетельствует шестое место по итогам первой части чемпионата России, «Уфа» успешно сопротивлялась чуть более получаса.

А потом гол уфимцам забил не кто иной, как Гамид Агаларов. Нападающий грозненцев, что называется, не пожалел свой бывший клуб, в составе которого стал лучшим бомбардиром премьер-лиги прошлого сезона. Агаларов здорово открылся под классный разрезающий пас Евгения Харина и, оставшись один перед вратарем Иваном Кукушкиным, положил мяч в сетку. Единственное — форвард тактично отказался от эмоционального празднования гола. Ну а под конец первого тайма отличился Лечи Садулаев. В своем взрывном стиле продвинулся к штрафной площади, попутно прокинув пару оппонентов, и из дриблинга пробил в угол.

Во втором тайме «Уфа» все же постаралась вернуться в игру, несмотря на казавшуюся безнадежной ситуацию. Только к голу были ближе грозненцы. Тот же Агаларов мог оформить дубль, когда обвел голкипера и не попал в ворота с острого угла. Но и уфимцы наконец-то выжали голевой момент, когда партнеры вывели на завершающий удар Андрея Никитина. Примерно с угла вратарской площади он запустил мяч выше перекладины. А потом и вратарю Георгию Шелии пришлось реагировать на угрозу со стороны полузащитника хозяев Данилы Емельянова.

В итоге этот отрезок уфимской активности привел к назначению пенальти за нарушение на ангольце Эгаше Касинтуре, и колумбиец Дилан Ортис его реализовал. Концовка основного времени приобрела уже достаточно нервный характер. Гости пытались обезопасить себя третьим голом, но прежде всего позаботились о защите, отразив все наскоки соперника.

«Ахмат» победил 2:1 и прошел в следующий этап четвертьфинальной стадии, присоединившись к «Зениту» и «Акрону». В нижней сетке остался еще только матч между «Звездой» и «Пари Нижним Новгородом», который состоится в понедельник. Потом победители первого раунда поспорят за выход в полуфинал с командами, проигравшими в четвертьфинале верхней сетки, для которых, напомним, действует система с двойным выбыванием.

Александр Ильин