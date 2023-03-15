«Локомотив» запутался в сетках

В первом полуфинальном матче в верхней части сетки play-off Фонбет Кубка России «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» — 1:1. Тем временем в нижней сетке турнира произошла сенсация. «Локомотив» на выезде уступил «Акрону». После ничьей 1:1 в основное время клуб первой лиги вырвал победу в серии пенальти — 7:6.

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Изначально казалось, что матч последнего представителя низших дивизионов отечественного футбола в Кубке России — «Акрона» с «Локомотивом» станет прощальной песней скромного тольяттинского клуба, который и так далеко зашел по «Пути регионов». На первом этапе четвертьфинальной стадии нижней сетки play-off он снял с пробега «Торпедо», но теперь ему достался куда более крепкий соперник из премьер-лиги. Железнодорожники приехали в Жигулевск, где пока базируется «Акрон», на фоне двух хороших побед в чемпионате России, хотя и без Артема Дзюбы.

Однако команда, занимающая сейчас лишь 13-е место у себя в первой лиге, рядом с зоной вылета, решила еще раз всех удивить. Пока москвичи привыкали к синтетическому газону, хозяева открыли счет. Забили простенько, но со вкусом — Константин Савичев подал, а Сергей Макаров, кстати, воспитанник «Локомотива», головой переправил мяч в сетку. Первый тайм так и закончился в пользу «Акрона» 1:0.

По ходу матча появилась информация, что гости нарушили регламент, выпустив на поле Дмитрия Баринова, который получил две желтые карточки в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и должен был отбывать дисквалификацию. Возможно, они посчитали, что предупреждения, заработанные в верхней сетке play-off, сгорают при переходе в нижнюю. Таким образом, у тольяттинцев возник железный повод для подачи протеста на результат игры, а в подобных случаях для нарушителей, как правило, предусматривается техническое поражение 0:3.

Впрочем, ситуация разрешилась сама собой. Пускай «Локомотив» отыгрался во втором тайме усилиями Франсуа Камано, выявить победителя в основное время не удалось. А в серии пенальти «Акрон» перетерпел железнодорожников и взял верх 7:6. Так что именно он вышел в полуфинал нижней сетки Кубка России, тогда как москвичи завершили выступление, исчерпав лимит неудач по системе с двойным выбыванием.

В кубковом противостоянии «Спартака» с «Уралом», даже несмотря на очевидную разницу в статусе клубов, столичный гранд не был явным фаворитом. Совсем недавно команда Виктора Гончаренко уже потрепала красно-белых на их стадионе в рамках чемпионата России, добившись ничьей 2:2, притом что дважды вела в счете. И вообще «Урал» выдал серию из 15 матчей без поражений во всех турнирах, что красноречиво свидетельствовало о том, насколько он в последнее время горяч.

Екатеринбуржцы опять зарубились со «Спартаком», который достаточно тяжело вкатывался в игру и не мог обозначить свое преимущество. Но в середине первого тайма они оставили в одиночестве на дальней штанге Квинси Промеса, туда последовала передача Томаша Тавариша, и голландец забил свой 102-й мяч в составе красно-белых. Причем тут же хозяева пытались претендовать на пенальти, когда защитник гостей Сильвие Бегич отмахнулся от Кристофера Мартинса. На днях, во встрече чемпионата страны с «Факелом», примерно за такой же фол судьи назначили 11-метровый в ворота «Спартака», а сейчас VAR даже не пригласил главного арбитра к просмотру как минимум спорного эпизода.

Не без проблем, но подопечные Гильермо Абаскаля сохранили 1:0 до перерыва. А на ноль в обороне они уже давно не играли, в трех матчах кряду неизменно пропуская по два гола. Москвичи должны были пропустить, и когда Александр Юшин замыкал прострел Лео Гогличидзе. Их спас вратарь Александр Максименко, каким-то чудом парировавший плотный удар нападающего «Урала» с убойной дистанции. Но потом гости все-таки отличились, реализовав момент, который отнюдь не был голевым. Юрий Железнов без лишних сомнений зарядил из-за штрафной площади, и мяч рикошетом от накрывавшего его Павла Маслова залетел в сетку.

Ну а «Спартаку» мешал забивать не только неуступчивый и организованный противник, но и собственное поле, которое он изрядно перепахал за несколько подряд домашних матчей. Упростить футбол не позволяло отсутствие дисквалифицированных нападающих силового плана — Александра Соболева и Шамара Николсона. Тем не менее москвичи могли забрать победу. Тот же Промес чуть-чуть не успел на подачу Антона Зиньковского, а затем его опасный удар головой красиво отразил голкипер Илья Помазун. 1:1 — и команды отложили развязку на ответный матч в Екатеринбурге.

Александр Ильин