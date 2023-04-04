«Власти США используют методы авторитарных режимов»

Джо Байден верит в судебную систему США. Президент Америки коротко ответил на вопросы журналистов перед историческим процессом: 4 апреля в Нью-Йорке должны предъявить обвинение его бывшему оппоненту Дональду Трампу. В свою очередь, республиканец называет процесс политическим и виновным себя не считает. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о последствиях этого разбирательства для имиджа Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Долгое время считалось, что избирательное правосудие — это специфика, визитная карточка авторитарных режимов, и что знакомое многим правило «друзьям — все, а врагам — закон» действует где угодно, но только не в демократических странах, флагман которых, как известно, Соединенные Штаты Америки. Судебное преследование экс-президента Дональда Трампа заставляет пересмотреть некоторые оценки. Уж слишком грубо, нарочито, демонстративно, неизящно все делается.

Поставлена задача — выбить из седла, дестабилизировать, ослабить, дискредитировать самого опасного для американского истеблишмента кандидата на президентских выборах 2024 года.

И именно сейчас, когда избирательная кампания фактически начинается, в дело вступает юстиция. И не просто юстиция, а надежный, безотказный механизм — политически ангажированный прокурор округа Манхэттен Элвин Брэгг, выдвиженец Демократической партии, который уже давно объявил охоту на Трампа.

И вот он выходит на тропу войны. Цель — посадить или в крайнем случае осудить бывшего президента. Не важно, за что, важно — кого. «Был бы человек, а статья найдется»,— этот принцип тоталитарной сталинской системы парадоксальным образом находит применение в демократических Соединенных Штатах. «Демократических» в том смысле, что правит в них Демократическая партия, а ее лидеры считают Трампа экзистенциальной угрозой, в борьбе с которой допустимы все методы.

То, что происходит на наших глазах, подрывает принцип независимости судебной системы, а он был одной из основ американского общества. С учетом этого Вашингтону будет все сложнее представлять себя моральным лидером свободного мира, как он только что пытался, созвав на прошлой неделе очередной «саммит демократий».

Помимо этого, создается опасный прецедент. Никогда прежде экс-президент США не подвергался судебному преследованию, даже Ричард Никсон с его «Уотергейтом». Теперь ящик Пандоры открыт. И можно не сомневаться, что республиканцы при случае ответят тем же, уделив пристальное внимание, например, деловым связям с Украиной и Китаем членов семьи Джозефа Байдена.

Война так война, без правил — так без правил. И если надо, методами авторитарных режимов, используя судебную власть как оружие. Ну а почему нет, если, как мы знаем, эти методы часто бывают весьма эффективными?

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