Саммит за демократию оказался чрезмерно демократичным

Растянувшийся на три дня «саммит за демократию», в котором приняли участие представители примерно 120 стран, оказался полон громких заявлений. По мнению президента США Джо Байдена, сейчас международное сообщество находится «в переломном моменте истории», и, чтобы не проиграть в борьбе с автократиями, Вашингтон готов в ближайшие годы инвестировать в продвижение демократий несколько миллиардов долларов. Между тем итоговая декларация саммита оставила вопросы: под документом подписались лишь чуть больше половины участников. Причем 13 из них поддержали декларацию с оговорками.

Второй «саммит за демократию», прошедший с 28 по 30 марта под патронажем США, оказался наполнен заявлениями о важности противостояния автократиям и надеждами, что в этой битве победа в итоге окажется за участниками мероприятия. Ключевым событием саммита стало выступление Джо Байдена. Придя в Белый дом в 2021 году, он провозгласил одной из главных целей своей администрации продвижение прав человека и демократии во всем мире. Первый саммит, прошедший в первый год президентского срока господина Байдена, должен был подчеркнуть всю серьезность его намерений. Второй, по идее, ставил целью закрепить эти устремления и подвести некоторые итоги провозглашенной борьбы против автократий.

Джо Байден на саммите был преисполнен оптимизма и старался звучать решительно. По его мнению, сейчас мир переживает «переломный момент истории», и шаги, которые предпринимаются сегодня, определят судьбу поколений на десятилетия вперед. Будто держа в голове возможную критику, господин Байден заверил, что подобные саммиты созываются «не просто для того, чтобы говорить возвышенные слова, но и чтобы стимулировать действия, которые приведут к конкретному прогрессу для людей по всему миру». «Когда мы собрались в декабре 2021 года, слишком во многих местах по всему миру бытовало мнение, что лучшие дни демократии остались позади. Демократия, по некоторым показателям, приходила в упадок в течение 15 лет. Но в этом году мы можем сказать, что нам предстоит рассказать другую историю… Мы переламываем ситуацию»,— заверил президент США.

Остановившись на успехах отдельных стран, Джо Байден сказал: «Послушайте, это нелегко. Это… Это никогда не было легко. Демократия — это тяжелая работа. Работа над демократией никогда не заканчивается… Ее необходимо защищать постоянно». И чтобы мотивировать всех и каждого не останавливаться на этом пути, президент США объявил о выделении $690 млн для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру. После этого в отдельном сообщении Белый дом объявил, что в 2022, 2023 и 2024 годах на эти цели Вашингтон уже потратил и собирается инвестировать суммарно «около $9,5 млрд, работая с Конгрессом и при условии наличия ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного госуправления во всем мире».

Впрочем, несмотря на победный антураж, который пыталась создать администрация США вокруг саммита, результаты его получились весьма спорными. Прежде всего, вопросы вызвала судьба итоговой декларации. «Чтобы противостоять растущим вызовам демократии во всем мире, мы обязуемся укреплять демократические институты и процессы и повышать их устойчивость», говорится в документе. Неловкость ситуации в том, что Вашингтон разослал приглашения на саммит 121 стране, а подписались под декларацией только 73 государства.

Более того, 13 из них поддержали декларацию с оговорками, отметив несогласие с некоторыми пунктами. Например, Армения отказалась подписаться под параграфом, где страны осудили попытки применения силы против «территориальной целостности или политической независимости любого государства». Проблема в том, что в качестве примера в этом абзаце приводилась «агрессия Российской Федерации против Украины». Ереван счел пункт несправедливым, поскольку в нем не упоминался его конфликт с Баку, который с точки зрения Армении также должен быть осужден мировым сообществом.

Ряд других участников мероприятия также выражал недовольство большим акцентом на российско-украинском конфликте при недостаточном внимании к кризисам в других частях планеты. Как отметила газета The Financial Times, например, за два года гражданской войны на севере Эфиопии погибли около 600 тыс. человек, однако эта проблема не вызывает столько озабоченностей в мире, как украинский кризис, что заставляет «глобальный Юг» с долей скептицизма относиться к обещаниям западных стран отстаивать права человека и демократию по всей планете.

Помимо Армении с оговорками декларацию поддержали Болгария, Доминиканская Республика, Индия, Ирак, Израиль, Малави, Мавритания, Мексика, Парагвай, Филиппины, Польша и Замбия. Примечательно, что последняя, наряду с США, Коста-Рикой, Южной Кореей и Нидерландами, была сопредседателем «саммита за демократию». И такой результат лишний раз подчеркивал, что созванными на встречу странами демократия воспринимается с разными оттенками. Это, пожалуй, было главной проблемой, подмеченной западными СМИ — критерии демократичности и состав участников оказались сильно размыты.

Как подчеркнула The Financial Times, «второй саммит президента Байдена был одновременно виртуальным (большинство участников в Вашингтон не приехали, а выступали по видеосвязи.— “Ъ”) и сюрреалистичным». С тем, что Вашингтон решил не приглашать на мероприятие Турцию и Венгрию, которых на Западе обвиняют в отходе от демократических стандартов, все так или иначе смирились. В конце концов, претензии к Анкаре и Будапешту их союзники предъявляют не первый год, а потому отсутствие этих государств в некоторой степени выглядело логично. Но, задавала The Financial Times риторический вопрос, как тогда можно объяснить присутствие на встрече Индии, в которой сейчас происходит давление на лидера оппозиции Рахула Ганди, или Израиля, где премьер Биньямин Нетаньяху пытается продавить юридическую реформу, вызвавшую массовые протесты в стране, или Мексики, где президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор «пытается положить конец свободным и честным выборам».

Или, например, чем, с точки зрения Вашингтона, участие в саммите заслужила Грузия, недавно пережившая волну протестов из-за попытки властей продавить «закон об иностранных агентах» и подвергшаяся жесткой критике со стороны западных политиков. Правда, справедливости ради, Тбилиси на встрече представляла президент страны Саломе Зурабишвили, к которой у западных партнеров претензий нет, но и которая на принимаемые в республике решения влияет весьма ограниченно.

Так или иначе, если бы США были последовательны, то этих стран не было бы в списке приглашенных, не говоря уже о некоторых других, еще более спорных участниках. Однако задача показать масштаб демократического лагеря, видимо, одержала верх над жесткими критериями отбора. «Имея таких друзей, как эти, демократия вряд ли нуждается во врагах»,— отметила The Financial Times.

Алексей Забродин