С директором пермского филиала ГТРК в третий раз продлили контракт

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» продлило контракт с директором филиала ГТРК «Пермь» Игорем Южаниновым. Господин Южанинов подтвердил эту информацию. Он уточнил, что контракт продлен еще на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игорь Южанинов возглавил ГТРК «Пермь» в 2018 году, сменив на посту директора филиала Валерия Сергеева. Изначально с господином Южаниновым был заключен годовой контракт. В 2019 году контракт продлили на год, а в 2020-м — еще на три года.