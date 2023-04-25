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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку

Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владислав Третьяк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг:

— Дорогой Владислав! Сердечно поздравляю тебя с праздником! Когда-то я вместе со всей страной следил за твоими подвигами в сборной на чемпионатах мира, Олимпиадах, в суперсериях против лучших игроков сборной Канады. Прошло немало времени, но ты для меня такой же молодой, целеустремленный, мудрый, смелый и, главное, как и прежде, жаждущий побеждать. У нас много важных государственных дел, много ответственных заданий в хоккее, где мы продолжаем вместе работать, воспитывать резерв — наших новых героев, чтобы вскоре вернуться на международную арену и снова победить! С днем рождения! Здоровья и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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