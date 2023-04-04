В Ростове здание гостиницы «Якорь» признано объектом культурного наследия

Здание гостиницы «Якорь», расположенное на ул. Береговой в Ростове-на-Дону, признано выявленным объектом культурного наследия. Таковы результаты историко-культурной экспертизы, проведенной специалистами комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Документ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Гостиница была построена в 1977 году по проекту архитектора Владимира Кубасова в едином ансамбле с речным вокзалом. До сегодняшнего дня «Якорь» сохранил свой первоначальный облик. Сегодня здание используются под размещение торговых заведений и офисов.

«Гостиница «Якорь» является образцом советской архитектуры. Ее градостроительные и архитектурно-художественные особенности позволяют говорить о выявленном объекте культурного наследия, как о ярком представителе стиля советского модернизма»,– сообщается в заключении экспертов.

Анастасия Назарова