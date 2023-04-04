В Краснодаре идет строительство современного IT-парка, презентацию которого на днях представил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Объем инвестиций в проект превышает 300 млн руб. Строительство ведется на земельном участке площадью 1 га, расположенном на улице Тихорецкой. О том, будет ли востребована инновационная площадка у российских IT-специалистов — «Ъ-Кубань» рассказал профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента «Бизнес-информатики» Евгений Зараменских.



Евгений Зараменских

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«В 2022 году объем услуг в IT-отрасли Краснодарского края увеличился на 5% и достиг 96 млрд руб. Тем не менее, региональные IT способны на большее, и в ближайшие годы одним из драйверов роста для IT-отрасли региона может стать краснодарский IT-парк площадью 20 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 рабочих мест.

Идея создать удобное пространство для работы профессионалов внутри одной отрасли не нова. Она может принимать различные масштабы: от наукоградов вроде московского Сколково и татарстанского Иннополиса до региональных технопарков вроде севастопольского ''IT Крым''. Последние имеют особенное значение в масштабах национальной экономики: они позволяют добиться более равномерного развития IT-отрасли, избегая чрезмерной централизации высоко квалифицированных специалистов в двух-трех крупных городах. Причина кроется в удачном сочетании нескольких факторов.

Первый фактор — это появление на рынке коммерческой недвижимости, адаптированной под потребности и привычки IT-отрасли, но по более низкой стоимости, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Существует расхожее мнение, что современная работа в IT практически всегда ведется в удаленном формате, но это не соответствует действительности. По данным Superjob, в 2022 году на ''удаленке'' работало порядка 38% IT-специалистов. Это очень высокий показатель, но это не все IT-специалисты и даже не половина: потребность в физическом пространстве для совместной работы никуда не исчезла. Современные рабочие места становятся все менее персонифицированными, офисы превращаются в гибридные, но их значимость сохраняется.

Второй фактор — это возможность значительно сократить фонд оплаты труда. Если медианная зарплата IT-специалистов в Москве составляет 180 тыс. руб. по данным ''Хабр Карьеры'', то в некоторых регионах она стремится к 100 тыс. руб. При этом разница в заработной плате не всегда обуславливается уровнем специалиста. Жизнь в крупных городах дороже из-за целой совокупности факторов: начиная с высокой стоимости за аренду жилья и заканчивая более высокими ценами на многие продукты питания, которые поставляются из регионов.

И, наконец, третий фактор — это наличие сопутствующих IT-услуг, кастомизированных под потребности резидентов парка. Современные IT-парки — это не только коворкинги и пространства для встреч. Например, московский IT-технопарк Лидер обладает собственным центром обработки данных. Резидентам этого технопарка доступна аренда серверного пространства и оборудования, облачные приложения и сервисы, облачная инфраструктура и услуги по миграции. И это не просто дополнительный канал выручки для владельца технопарка: молодые IT-компании зачастую не могут позволить себе закупку собственного оборудования, а цены от сторонних поставщиков облачных услуг оказываются слишком высоки».

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