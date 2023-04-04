«РИА Новости»: начались госиспытания боевых машин на платформе «Бумеранг»

В России стартовали государственные испытания новых колесных боевых машин на платформе «Бумеранг», сообщил источник «РИА Новости». Ожидается, что они будут завершены до конца 2023 года.

Речь идет об испытаниях бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Задействовано несколько единиц боевой техники. «По результатам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство»,— сказал собеседник российского госагентства. По его словам, пройдут различные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.

«Бумеранг», по идее разработчиков, позволяет создавать машины различного назначения: от боевых машин пехоты и бронетранспортеров до бронированных медицинских машин и машин радиационной, химической и биологической защиты. Платформа имеет многослойное бронирование и усиленную противоминную защиту. Двигатель находится в передней части транспорта, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.

Боевая машина пехоты К-17 имеет длину корпуса 8,8 метра, боевую массу больше 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 км/ч, запас хода на 800 км. Основным вооружением является дистанционно управляемый модуль «Бумеранг-БМ» с 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Леонид Уварчев