Yahoo News: Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам уголовных преступлений

45-му президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения по 34 пунктам, сообщили источник Yahoo News. Все обвинения переквалифицированы окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом в уголовные. Господин Трамп призвал к привлечению к ответственности самого прокурора за утечку информации.

Экс-президенту планируют предъявить обвинения в фальсификации деловой документации. В штате Нью-Йорк это может преследоваться как проступок, однако офис прокурора переквалифицировал обвинения до класса E — низшего уровня преступлений в уголовном кодексе. Это может быть связано с тем, что предполагаемое преступление было необходимо для сокрытия другого. Собеседник Yahoo News считает маловероятным заключение бывшего президента в тюрьму, так как речь идет о впервые совершенном преступлении. «Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз»,— сказал источник.

Незадолго до публикации господин Трамп заявил, что прокурор допустил утечку информации о том, что ему будет предъявлено обвинение по 33 пунктам. Он ссылался на неназванного репортера, которого знает лично.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии прокурора, ей дали деньги, чтобы «купить молчание» о связи с Дональдом Трампом. Господин Трамп назвал вердикт присяжных «политическим преследованием».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».

Леонид Уварчев