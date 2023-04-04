РБК: Люксембург заморозил акции первого «единорога» «Роснано» по иску экс-акционеров ЮКОСа

Люксембургский суд наложил арест на акции компании OCSiAl, принадлежащие «Роснано», по иску бывших владельцев ЮКОСа, сообщили источники РБК. Стоимость акций российской компании в 2021 году превышала $300 млн. OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, в 2019 году компания стала «единорогом» (стартап, чья капитализация за короткий срок превысила $1 млрд).

Обеспечительные меры были наложены судом в конце 2022 года, сейчас идут судебные разбирательства. Как утверждают собеседники РБК, «Роснано» еще до решения суда обращалось в правоохранительные органы с просьбой принять превентивные меры для предотвращения возможного вывода мощностей OCSiAl из России и их перевода в другие юрисдикции. Однако «таких инициатив не было». OCSiAl и «Роснано» не стали комментировать информацию.

OCSiAl была основана в 2010 году в Новосибирске физиком Михаилом Предтеченскиим и бизнесменами Юрием Коропачинским, Олегом Кирилловым и Юрием Зельвенским. «Роснано» в 2014 году вложило в проект $40 млн. Впервые стартап стал «единорогом» в марте 2019 года, когда фонд A&NN Александра Мамута выкупил у «Роснано» 0,5% ее акций за $5 млн, оценив всю компанию в $1 млрд. После этого у «Роснано» осталось 17,3% акций (более поздних акций нет), а у основателей — 47% и голосующий контроль. В 2021 году OCSiAl привлекла $100 млн инвестиций от пула инвесторов, компанию оценили в $2 млрд. Тогда «Роснано» оценивало свою долю в $300 млн.

Судебное разбирательства по искам экс-владельцев ЮКОСа длится с начала 2000-х годов. По последним решениям суда в Гааге, Россия должна выплатить истцам $50 млрд и проценты (по данным на 2020 год их объем составлял $7 млрд).

Леонид Уварчев