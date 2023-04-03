ВСУ атаковали с беспилотников здания военкомата и отдела МВД в городе Севске Брянской области

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников атаковали в Севском районе Брянской области здания районного военкомата и межмуниципального отдела МВД. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор опубликовал два сообщения в своем Telegram-канале. В первом сообщении говорится, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на военкомат, в результате чего здание получило повреждения.

Из второго сообщения следует, что также с беспилотника было сброшено взрывное устройство на отдел управления МВД, но бомба упала рядом со зданием, не причинив ему повреждений.

В результате атак никто не пострадал. По местам инцидентов работают оперативные службы.

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