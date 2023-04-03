Осторожно, злая администрация

Собаки рискуют стать персонами нон грата в парке «Сокольники». Там готовы запретить выгул домашних питомцев, заявил директор учреждения Андрей Лапшин. По его словам, руководство парка может пойти на такие меры из-за того, что владельцы животных все чаще не убирают за своими подопечными. Это радикальный вариант, но если местные жители проголосуют за, то он воплотится в жизнь, предупредил директор. Насколько обоснованы претензии парка к хозяевам собак? И можно ли обойтись без столь жестких мер? Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вопрос о выгуле животных в парке «Сокольники» остро встал на недавнем заседании совета депутатов одноименного района. Там выступил один из местных жителей. Мужчина оказался крайне недоволен тем, что собачники не убирают экскременты за своими подопечными:

«У меня две пары ботинок, я их меняю после прогулки, потому что они постоянно в собачьих экскрементах. Ко мне приехал знакомый, он был в шоке. Да, центральная аллея сделана красиво, но отойдешь вглубь, там ужас. Я хотел сфотографировать, но жуть эту не передать».

Выступавший с отчетом перед депутатами директор «Сокольников» Андрей Лапшин не стал отрицать проблему с фекалиями и поддержал возмущенного горожанина. Парк из-за этого даже может запретить посетителям выгуливать домашних животных на его территории, впрочем, единолично не будет принимать такое решение, уточнил Андрей Лапшин:

«Это проблема. Мне неприятно, когда все завалено. И самое главное, что много людей профессионально выгуливающих собак. Сами владельцы, может, и следят за этим, а когда человек выводит 15 собак, он не убирает за ними».

Директор «Сокольников» сослался на опыт музея-заповедника «Царицыно». Туда нельзя проходить с любыми животными за исключением собак-поводырей для незрячих, и то при предъявлении подтверждающих документов. Впрочем, все же ключевая проблема — не само присутствие четвероногих, а то, что владельцы за ними не убирают, говорит урбанист, основатель проекта «Собакин город» — Артем Гебелев. Но для ее решения в городе пока не хватает ни инфраструктуры, ни соответствующей культуры, подчеркивает эксперт:

«Урн для собачьих экскрементов часто не хватает. Соответственно, даже если владельцы собирают это все в пакет или ходят минут 15 по парку, дальше его выбросить негде, в результате они от этой практики отказываются. Второй момент — практически нигде не встречаются позитивные таблички, не с необоснованными запретом "Выгул запрещен", а "Спасибо, что убрали за собакой"».

Тем временем в России почти пять лет действует закон об ответственном обращении с животными. По нему владельцы должны выгуливать питомцев только в специально разрешенных местах и убирать за ними продукты жизнедеятельности. Но ответственности для нарушителей в федеральном законодательстве пока нет. Зато она есть в регионах.

Например, в Москве предусмотрен административный штраф до 2 тыс. Если питомец в неположенном месте сходил в туалет, а хозяин ничего с этим не сделал, наказать за такое могут не только сотрудники полиции. Однако на практике эта статья почти не работает, говорит адвокат Игорь Ким:

«Жаловаться на таких нарушителей жители могут в администрацию округов или районов столицы, либо в комитет по ветеринарии Москвы. Там есть специалисты, которые имеют право выписывать данные протоколы. А у полицейского до этого могут просто не дойти руки».

Насколько необходимо вводить запрет на выгул животных в «Сокольниках» “Ъ FM” решил выяснить и в Мосгорпарке. Но там оперативно не ответили на запрос. Сколько терпеть собакам в этом случае, и какие будут альтернативы, если парк все-таки закроют для них, пока неизвестно.

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