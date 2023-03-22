Петербургские депутаты предложат Госдуме ввести штрафы за выгул собак без намордника

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга планируют обратиться к Государственной думе с предложением о введении штрафов за выгул собак потенциально опасных пород без намордника. Парламентарии поддержали инициативу в первом чтении на заседании сегодня, 22 марта, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьев, Андрей Горшечников и Денис Четырбок. Из проекта следует, что физических лиц при отсутствии намордника на потенциально опасной собаке необходимо штрафовать на сумму до 3 тыс. руб., должностных — до 15 тыс. руб., а юридических — до 30 тыс. руб.

В настоящее время в перечне потенциально опасных собак 12 позиций: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, волкособ, бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль донг, питбульмастиф, а также северокавказская собака.

Депутат из фракции «Яблока» Борис Вишневский поинтересовался у авторов инициативы, как часто собак выгуливают юридические лица. В ответ на это господин Рябоконь ответил, что это может коснуться «гостиниц для собак», в которых представлена услуга выгула. В то же время лидер фракции партии «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил ограничиться городским законом для сокращения времени рассмотрения предложения. Депутат Михаил Амосов предлагал не голосовать за инициативу, поскольку, по его мнению, закон требует доработки. Проект поддержали 40 парламентариев.

Какие породы собак в перечне потенциально опасных — в материале «Ъ».

Александр Просяник, Санкт-Петербург