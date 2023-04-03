НОВАТЭК подал заявку на участие в отборе покупателя доли в «Сахалинской энергии»

НОВАТЭК подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта «Сахалин-2» ООО «Сахалинская энергия». Заявка подана в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил «Интерфаксу» представитель НОВАТЭКа. Компания выразила готовность приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2», сообщали в начале марта источники «Ъ».

В 2022 году господин Путин предписал сменить оператора «Сахалина-2» на российскую компанию. Оператором проекта являлась Sakhalin Energy. Ее акционерами на тот момент числились «Газпром» (50% плюс одна акция), концерн Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций), группа компаний Mitsubishi (10% акций).

Позже Mitsui & Co. и Mitsubishi подтвердили, что остаются в проекте, Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора.

В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «НОВАТЭК готов войти в "Сахалин-2"».

Мария Федотова