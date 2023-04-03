Курский губернатор Роман Старовойт в 2022 году снизил доходы на 1,2 млн рублей

Глава Курской области Роман Старовойт на еженедельной планерке в правительстве региона вопреки отмененному требованию о публикации деклараций чиновников рассказал о своих доходах за 2022 год. По словам губернатора, он заработал 5,7 млн руб. (475 тыс. руб. в месяц), что на 1,2 млн руб. меньше его доходов в 2021-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Декларации больше не публикуются, но мои доходы в прошлом году снизились»,— сказал господин Старовойт

Губернатор сообщил, что из 5,7 млн руб. доходов он почти 1,2 млн руб. перечислил на благотворительность: в попечительский совет курской Коренской пустыни, марафон «Мир детства», фонд помощи военнослужащим и семьям участников спецоперации, в приюты для бродячих животных.

«Такой пример действительно стал заразительным, многие мои коллеги, как и жители Курской области, оказывали благотворительную помощь, которая сейчас очень нужна»,— сказал губернатор.

В 2021 году господин Старовойт, напомним, увеличил свой доход более чем в два раза — с 3,2 до 6,9 млн руб. В последней публичной декларации сообщалось, что главе региона принадлежит часть (2/134) нежилого помещения 5,17 тыс. кв. м и автомобиль Chrysler.

Сергей Калашников

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