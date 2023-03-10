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Коммерсантъ FM
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IT-ипотека не вселяет

Отраслевая льготная программа не пользуется спросом

Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры, сообщили “Ъ” участники рынка, банки и застройщики. Они отмечают сложность получения кредита. Кроме того, ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы. Застройщики рассчитывают на лучшее, отмечая, что «программа пока не набрала популярность». Банкиры подтверждают, что число заявок, упавшее осенью и зимой, начинает расти.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка, банки и застройщиков о реализации программы выдачи льготной ипотеки IT-специалистам. Программа ипотеки под 5% с первоначальным взносом не менее 15% запущена в мае 2022 года и стала одной из мер поддержки отрасли, которые власти приняли после начала военных действий на Украине, чтобы удержать массовый исход из страны IT-специалистов (см. “Ъ” от 22 марта 2022 года).

По итогам 2022 года, согласно статистике, «Дом.РФ» было выдано всего 5 тыс. кредитов на 44,79 млрд руб. В Минцифры при запуске программы ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тыс. человек. В Минцифры подтвердили количество выданных кредитов, уточнив сумму — 47,7 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в декабре утверждал, что выдано 6 тыс. жилищных кредитов на 54 млрд руб. По оценке министерства, в 2022–2024 годах программа должна охватить 50 тыс. сотрудников IT-компаний, объем кредитов составит 240 млрд руб.

Чтобы получить IT-ипотеку сотрудник аккредитованной компании возрастом 18–55 лет должен зарабатывать не менее 120 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) в городе-миллионнике (от 70 тыс. руб. в других городах и от 150 тыс. руб. в Москве) в месяц. После оформления кредита нужно проработать в компании минимум пять лет.

Банк «Дом.РФ» выдал около 1,5 тыс. кредитов на 14,8 млрд руб., уточнил зампред правления Алексей Косяков. В Сбербанке “Ъ” сообщили, что по программе IT-ипотеки одобрили почти 11 тыс. заявок и выдали более 3,5 тыс. кредитов на 28 млрд руб. В Альфа-банке сказали, что за время действия программы принято 3 тыс. заявок на 30 млрд руб., не уточнив, сколько выдано кредитов. Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич говорит, что примерно треть обращений на IT-ипотеку отклоняются: «В банк поступили несколько сотен обращений, в основном в первые месяцы действия программы. Осенью-зимой число заявок существенно снизилось. С февраля поток вырос, приблизившись к уровню весны 2022 года».

Источник “Ъ”, близкий к одному из крупных застройщиков, подтверждает, что IT-ипотека не слишком востребована: «Сказываются сложные условия получения». Коммерческий директор ГК «Пионер» Дмитрий Ефимов отмечает, что для «самой программы объем выданных кредитов по ней можно оценить как достаточный, но в общем количестве сделок по стране долю нельзя назвать значительной». IT-ипотека — новая программа, еще не все потенциальные покупатели знакомы с ней, а аудитория ограниченна, отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева: «Нужно время, чтобы продукт завоевал популярность».

Некоторые IT-компании имеют собственные программы ипотеки для сотрудников, говорят собеседники “Ъ” в отрасли. В «Яндексе», например, дают сотрудникам займы для приобретения собственности в городах РФ, где расположены офисы компании: «Заем до трех лет предоставляется под 0% годовых, до 10 лет — под 3% годовых». В VK, говорит источник “Ъ”, нет своей ипотеки. В самой компании лишь отметили, что VK и ее дочерние структуры входят в число аккредитованных.

На фоне роста рыночных ставок по ипотеке, которые сейчас находятся в районе 10,9%, перспектива получить льготную «может повлиять на выбор отрасли, в которой человеку предстоит работать», считает гендиректор «МойОфис» Павел Калякин. Однако заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов называет IT-ипотеку «последним, что учитывают соискатели при выборе работы». Вопрос аккредитации компании, уточняет он, в процессе собеседования разработчиков «как правило, поднимается в отношении получения брони от мобилизации».

Юлия Юрасова, Дарья Адрианова, Ольга Шерункова

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