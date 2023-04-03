Генерала ФТС разжаловали дважды

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к пятилетнему сроку за злоупотребления со средствами, выделенными Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на реформу и модернизацию таможенных органов, бывшего руководителя главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Шашаева. Чиновника приговорили к пятилетнему сроку, взыскав с него ущерб на сумму более 440 млн руб. При этом Алексей Шашаев был повторно лишен звания генерал-лейтенанта ФТС — ранее звание отобрали по приговору за мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шашаев (в центре)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Алексей Шашаев (в центре)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Прокуратура запрашивала для Алексея Шашаева пятилетний срок в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Кроме того, настаивало гособвинение, осужденный должен быть лишен специального звания генерал-лейтенанта, а ущерб в 445 млн руб. следует полностью взыскать с него. Адвокат подсудимого Сергей Старовойтов настаивал на оправдании подзащитного, указывая, в частности, что МБРР, выделивший в 2003 году кредит на реформу и модернизацию таможенных органов, не имел претензий к разработанной на эти средства единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) для рабочих процессов таможенного дела, однако отмечал, что таможенное законодательство за это время настолько изменилось, что полностью применить ЕАИС уже невозможно. Господин Старовойтов отметил, что части системы были внедрены и эксплуатируются до сих пор. Среди них, например, рабочие кабинеты.

Алексей Шашаев также подробно проанализировал обвинение и вместе со своим защитником попросил судью прекратить уголовное дело за отсутствием события преступления. Однако судья полностью удовлетворила требование прокуратуры. 61-летний подсудимый был взят под стражу в зале суда (он находился под подпиской о невыезде). При этом, что интересно, Алексея Шашаева снова лишили генеральского звания, повторив в этой части решение Тверского райсуда. Ранее тот приговорил Алексея Шашаева к пятилетнему сроку за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), также связанное с программными продуктами для ФТС.

По версии Следственного комитета, на этот раз Алексей Шашаев злоупотребил, будучи руководителем проекта по созданию ЕАИС: он должен был осуществлять контроль за его исполнением, а в случае затягивания или срыва — применять штрафные санкции к исполнителю.

Достоверно зная о том, что по вине компании «Ай-Теко» исполнение контракта затягивается, а «внешние условия для применения произведенного» в его рамках продукта и его внедрения существенно изменились, считает следствие, Алексей Шашаев не организовал и не осуществил как лично, так и через подчиненных ему сотрудников контроль за действиями коммерсантов, а также не применил к нарушителю санкции. Следствие полагает, что экс-генерал не сделал всего этого, «желая уменьшить объем своей работы» и «приукрасить действительное положение дел на вверенном ему участке». Впоследствии генерал организовал приемку продукции «Ай-Теко», которую, по версии следствия, «фактически невозможно было использовать в нормальном рабочем режиме».

По данным защиты, которая сообщила «Ъ», что обжалует приговор, как только получит на руки судебное решение (сейчас оглашаются его вводная и резолютивные части), о проблемах, связанных с системой, знал не только генерал Шашаев, но и все тогдашнее руководство ФТС, в исполняемый контракт несколько раз вносились изменения, но и они не помогли.

Николай Сергеев