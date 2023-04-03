Стартапы выйдут на платформу

Минцифры поможет стартапам привлечь частные средства. Ведомство запускает собственную платформу, где познакомит инвесторов и фаундеров. Платформа должна стать альтернативой грантам, рассказал Forbes заместитель министра цифрового развития Максим Паршин. Он признал, что господдержки на всех не хватает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К тому же подаваться на гранты сложнее, в основном из-за бюрократии, отметил PR-директор компании Solar Staff — сервиса для безопасных сделок и расчетов с фрилансерами — Александр Норовяткин:

«Стартапам приходится заполнять большое количество документов, подавать их через разные порталы, соблюдать правила на количество символов и так далее. Процесс очень сложный и бюрократизированный, он трудно совместим с начинающим бизнесом. Стартап — это всегда про скорость, про тестирование гипотез. Когда приходится тратить большое количество сил и времени на то, чтобы подать документы, возиться с этим не хочется.

Другой момент, насколько в этой системе будет развито менторство и экспертиза, потому что стартапы идут за инвестициями не только ради денег, но во многом именно ради экспертизы. Государство зачастую занимается другими вопросами, оно может не знать того, чего хочет знать бизнес».

Стартапы и сейчас привлекают частные инвестиции, в том числе через закрытые клубы. От иностранного рынка предприниматели оказались отрезаны из-за начала военных действий на Украине. Поэтому поддержка от властей сейчас особенно актуальна, считает операционный директор red_mad_robot Илья Самофеев:

«В силу того, что в 2022 году инвестиционная активность на российском рынке снизилась, это может стать хорошим поводом для восстановления, но, скорее всего, не решит проблему выхода на глобальный уровень. Многие российские стартапы, технологические предприниматели были изначально ориентированы только на зарубежный рынок. Однако реализоваться на российском такая платформа поможет — это плюс.

Относительно грантов, несмотря на то, что это очень понятный, описанный в инструкциях тип получения финансирования на свою идею или проект, он требует очень глубокой проработки. Не получится прийти туда с набором идей, с проанализированным рынком, нужно уже иметь достаточно детальное и технологически проработанное решение. Кроме того, для подачи заявки на грант необходимо подготовить довольно много документов».

Площадка от Минцифры была бы интересна и самим инвесторам, так будет проще находить стартапы. Но она будет эффективна, только если власти пригласят большой пул венчурных фондов, уверен управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый:

«Нужно собрать и спросить у всех участников рынка, а не только у нескольких выбранных представителей. А так получается междусобойчик, где они принимают решение и считают, что на этом все построено, но это не так.

Сама идея хорошая, таких площадок должно быть много. Например, может быть, венчурный мультихолдинг или агрегатор, где регистрируются стартапы — это было бы очень полезно».

Как писал Forbes, общий объем венчурного финансирования в России в 2022 году сократился на 68% — почти с $3 млрд до $820 млн. В 2023 году показатель может упасть до $400 млн — это уровень 2016 года.

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Иван Корякин