Нейросеть оценит стартапы

Венчурным инвесторам предложили довериться искусственному интеллекту. Разработчики представили программу с ИИ, которая прогнозирует успешность стартапов. Ее создатель, исследовательская фирма PitchBook, утверждает, что алгоритм способен с точностью до 74% выяснить, сможет ли молодая компания окупиться, стать публичной и будет ли она продана. Для этого, как на днях писало издание TechCrunch, инструмент на основе искусственного интеллекта анализирует, в частности, сведения о компании и активность сделок. Прогнозы программа делает только для стартапов, прошедших минимум два раунда финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналогичные решения уже используют венчурные фонды, в том числе американский SignalFire, шведский EQT Ventures и испанский Nauta Capital. Инвесторы могут полагаться на такие инструменты, но лишь частично, говорит основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев:

«Думаю, что показатель в 74% точности выводов PitchBook на самом деле сильно завышен. Если бы на венчурном рынке был бы хоть один фонд, который с такой вероятностью предсказывает будущее, то он был бы недосягаем для всех остальных.

Данные ИИ стоит учитывать как одно из мнений, так как средний сценарий выживаемости компании включает множество вероятностных величин. PitchBook же не анализирует причинно-следственные связи, он просто смотрит, как все это происходит в жизни.

Он оценивает корреляции — как различные процессы на рынке отражаются на компании.

Чем, кроме поиска "черных лебедей", может заняться PitchBook? Разработчики правильно выделили определенные метрики, по которым работает ИИ. Записи голосовых питчей и то, как фаундер продает свой проект, сейчас, наверное, не "скармливают" нейросети в качестве дата-базы. Это не какая-то твердая метрика, которую прокачивают. И если этим заняться, то, скорее всего, нейросеть сможет воспроизводить технологии голоса, что давно используется в продажах. Интонации и какие-то паттерны совершенно точно можно выявить. Инвесторы хотят, чтобы фаундер умел в свою компанию привлекать деньги, лучших людей, ведь это хороший предикатор того, что дальше бизнес будет успешным».

Аналитики из Gartner прогнозируют, что к 2025 году более 75% отзывов руководителей венчурного капитала и инвесторов на ранних стадиях будут основываться на анализе данных искусственным интеллектом. Многие фонды отмечают, что разрабатывают и собственные алгоритмы для оценки стартапов. Это заметно ускоряет работу, но информации для обучения таких сервисов зачастую оказывается недостаточно, говорит управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава:

«Думаю, что большинство фондов уже использует такие алгоритмы. У нас есть внутренний градиент, когда мы говорим, что стартапы, набравшие менее 80 баллов из 100 не попадают в инвестиционный комитет, потому что он точно укажет на эти красные флаги и все равно откажет. Если это первый предпринимательский опыт — это хуже, чем, скажем, третий проект. Наличие релевантного опыта в индустрии и другая информация о фаундере постоянно загружается по пайплайну, как и все данные, которые мы можем найти на PitchBook, Crunch Base и других подобных площадках. Очень удобный инструмент, который сильно упрощает, ускоряет принятие решения, обработку информации. Я бы сравнил это с макросом в Excel.

Есть ли куда дальше совершенствоваться этим инструментам? Проблема венчурного рынка — маленькое количество дата-пойнтов. Стартапов максимум сотни тысяч, соответственно, каких-то раундов десятки тысяч, а если мы делим на вертикали, стадии и прочее, то мы, чаще всего, говорим о тысячах дата-пойнтов по каждому треку. Этого очень мало, чтобы действительно натренировать хорошую нейросеть. Она отбрасывает стартапы, у которых есть типичные проблемы. Но когда мы оставляем 20% из них нужно выбрать каждый пятый, чтобы в него инвестировать, и тут, к сожалению, алгоритм помочь не может.

Последним человеком, которого полностью заменит искусственный интеллект, станет партнер венчурного фонда, принимающий окончательное решение об инвестициях».

По данным аналитиков Dsight, объем венчурного финансирования в мире в 2022-м упал на 36% год к году — до менее чем $430 млрд. Около $1 млрд привлекли стартапы в Росси. По подсчетам Venture guide, показатель просел почти на 60%. Притом крупнейшая за весь год сделка — на $400 млн — состоялась до начала спецоперации на Украине.

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Елена Иванова