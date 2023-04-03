Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 2022 год выросла на 24%, до 790 млрд рублей

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 790,12 млрд руб. по итогам 2022 года — на 24,3% больше, чем в 2021 году, приводят выдержку из отчета компании информагентства.

Выручка составила 2,874 трлн руб., что на 20,3% больше в годовом выражении. Валовая прибыль увеличилась на 29%, до 1,089 трлн руб. Прибыль до уплаты налогов — более чем на 30%, до 884,9 млрд руб. Себестоимость выросла до 1,8 трлн руб.

В марте 2023 года к бухгалтерскому учету приняты финансовые вложения в виде акций зарубежных дочерних обществ, приобретенных ЛУКОЙЛом в рамках внутригрупповых сделок, в размере $1,46 млрд.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев 2022 года составила 647,93 млрд руб. Она выросла в 2,26 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (286,27 млрд руб.).

Мария Федотова