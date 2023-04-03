Законность концессии изучит суд

Арбитражный суд Курганской области принял к производству иск о признании недействительным концессионного соглашения на создание и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, заключенного между правительством региона и ООО «Экотех». Заявление направила курганская компания «Новый ресурс», которая планировала поучаствовать в конкурсе на заключение соглашения, но ее заявку отклонили. В рамках концессии к 2024 году планируется построить объект в Кетовском округе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд руб. Эксперты отмечают, что истцу придется доказать наступление неблагоприятных последствий из-за заключения соглашения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс по сортировке отходов в Кетовском округе планируют построить к 2024 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Комплекс по сортировке отходов в Кетовском округе планируют построить к 2024 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Курганской области суд рассмотрит дело о признании незаконным концессионного соглашения по созданию мусоросортировочного комплекса, заключенное между правительством региона и ООО «Экотех» (Курган). Соответствующее заявление от ООО «Новый ресурс» (Курган) принял к производству Арбитражный суд области на прошлой неделе. Предварительное заседание назначено на 10 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по делу выступают правительство Курганской области, департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона и «Экотех». Согласно материалам дела, кроме самого соглашения от 17 февраля 2023 года, истец требует признать недействительным распоряжение правительства области №36-р «О заключении концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка и утилизация твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Курганской области», датированное тем же числом, и применить последствия недействительности в виде двусторонней реституции.

Одновременно с подачей иска «Новый ресурс» направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета исполнять концессионное соглашение. Но суд не нашел для этого оснований. «Общество не представило доказательств, подтверждающих причинение ООО „Новый Ресурс“ значительного имущественного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, доказательства несения каких-либо расходов, причиненных предполагаемым нарушением права» — говорится в определении суда.

Компания «Новый ресурс» подавала заявку о готовности участвовать в конкурсе на заключение оспариваемого концессионного соглашения. Сообщение о приеме заявок опубликовал в конце декабря департамент природных ресурсов региона по предложению компании «Экотех». Согласно протоколу, размещенному в «ГИС Торги», заявку «Нового ресурса» отклонили из-за несоответствия требованиям п. 3 ч. 4.11 ст. 37 федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», согласно которому у претендента на концессию не должно быть недоимок по налогам, сборам и обязательным платежам. Компания не согласилась с этим решением и направила жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области. Ведомство передало материалы в центральный аппарат ФАС, в связи с тем, что сумма закупки превышает 1 млрд руб. В пресс-службе федерального ведомства «Ъ-Южный Урал» сообщили, что жалоба находится на рассмотрении.

В компании «Новый ресурс» сообщили «Ъ-Южный Урал», что заявка организации была отклонена по формальным основаниям, при этом заявка «Экотеха» имела «аналогичные формальные несоответствия логике» департамента, а также не была финансово обеспечена, что является грубейшим нарушением федерального закона «О концессионных соглашениях». Истец подчеркивает, что в данном случае, нарушен и порядок отбора концессионера, и сам концессионер не отвечает установленным законом требованиям.

«По нашему субъективному мнению, подобные действия структур правительства Курганской области свидетельствуют о препятствовании в осуществлении предпринимательской длительности и желании минимизировать конкуренцию в сфере обращения с отходами. В подтверждение этого обстоятельства спешка при принятии решения и заключении концессионного соглашения — все сделано за один день» — говорится в ответе на запрос.

В компании считают, что заключение концессионного соглашения с «Экотех» препятствует восстановлению прав «Нового ресурса» на участие в конкурсе, в случае если отклонение заявки признают незаконным.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Новый ресурс» зарегистрировано в Кургане в 2013 году. Владелец и директор — Ирина Шашкова. Согласно информации на официальном сайте ООО, «Новый ресурс» организует раздельный сбор мусора в управляющих компаниях и ЖКХ, а также принимает макулатуру, полиэтилен, ПЭТ и алюминиевую тару. В 2021 году выручка компании составила 27,7 млн руб., чистая прибыль — 10,7 млн руб.

Правительство Курганской области и компания «Экотех» на момент подготовки материала также не ответили на запросы.

О заключении концессионного соглашения на создание мусоросортировочного комплекса правительство Курганской области сообщило в середине марта. Объект планируется построить на земельном участке площадью не менее 55 тыс. кв. м в селе Просвет Кетовского муниципального округа, недалеко от Шуховского полигона ТБО. Производственная мощность составит не менее 160 тыс. т отходов в год. Доля ТКО, направляемых на утилизацию, — 55% из общей массы. Срок эксплуатации объекта — 25 лет. Завершить создание комплекса планируется к концу 2024 года. Здесь будет создано около 140 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд руб. В том числе 498 млн предоставит правительство Курганской области в виде капитального гранта. Ранее власти региона сообщали, что эти деньги поступят из федерального бюджета.

В июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Зауралья Вадим Шумков подписал соглашение с гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым по созданию объектов обращения с ТКО в Курганской области, в том числе комплекса в Кетовском районе. Тогда РЭО сообщало, что рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций Российского экологического оператора.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Экотех» было зарегистрировано в Кургане в июне 2022 года. Сейчас там числится один человек. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. 49% уставного капитала компании принадлежит Алене Шипаевой из Челябинской области, 51% — москвичу Кириллу Шушвалу, который также является совладельцем трех компаний в Московской области и челябинского ООО «Рокада». Последняя организация была создана в марте прошлого года, а в феврале этого заключила с министерством экологии Челябинской области концессионное соглашение на создание полигона ТКО в Сосновском районе и мусоросортировочного комплекса в Челябинске с общим объемом инвестиций 2,5 млрд руб.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что судебная практика о признании концессионных соглашений незаконными не обширна. «Зачастую речь идет о недействительности лишь отдельных положений соглашения. Однако, исходя из материалов дела у компании все же есть законные основания для оспаривания. Суды в данной категории дел берут за основу доказательства возникновения неблагоприятных последствий для истца и наличия материально-правового интереса в оспаривании соглашения» — говорит юрист, отмечая, судебные процессы по таким делам могут длиться достаточно долго.

Юлия Гарипова