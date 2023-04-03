APA: два села в Карабахе перешли под контроль Азербайджана

В результате операции, проведенной азербайджанской армией, под ее контроль перешли два села в Шушинском районе, сообщает азербайджанское издание APA. Операция была проведена 25 марта.

Высоты, прилегающие территории, а также села Аллахгулулар и Заманпейеси находятся под контролем военных, сообщает APA.

В мае 1992 года территория Шушинского района в ходе Карабахского конфликта перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). После этого на территории бывшего Шушинского района и части бывшего Лачинского района Азербайджанской ССР властями НКР был образован Шушинский район.

В ходе второй Карабахской войны в ноябре 2020 года город Шуша и пригородное село Карин-Так (Дашалты) были возвращены под контроль Азербайджана. В декабре по условиям заявления о прекращении огня Азербайджану возвращено село Кирсаван (Кёгнакенд).

Шушинский район граничит с Лачинским районом. 25 марта в НКР заявили о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения на участке Шуши—Лисагор. В этот же день Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль дороги к северу от Лачинского коридора. 30 марта в Азербайджане заявили о взятии под контроль нескольких высот в Лачинском районе вблизи армянской границы.

1 декабря 2020 года Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре располагается российский миротворческий контингент.

В конце 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор.

Мария Федотова