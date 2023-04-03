Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

APA: два села в Карабахе перешли под контроль Азербайджана

В результате операции, проведенной азербайджанской армией, под ее контроль перешли два села в Шушинском районе, сообщает азербайджанское издание APA. Операция была проведена 25 марта.

Высоты, прилегающие территории, а также села Аллахгулулар и Заманпейеси находятся под контролем военных, сообщает APA.

В мае 1992 года территория Шушинского района в ходе Карабахского конфликта перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). После этого на территории бывшего Шушинского района и части бывшего Лачинского района Азербайджанской ССР властями НКР был образован Шушинский район.

В ходе второй Карабахской войны в ноябре 2020 года город Шуша и пригородное село Карин-Так (Дашалты) были возвращены под контроль Азербайджана. В декабре по условиям заявления о прекращении огня Азербайджану возвращено село Кирсаван (Кёгнакенд).

Шушинский район граничит с Лачинским районом. 25 марта в НКР заявили о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения на участке Шуши—Лисагор. В этот же день Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль дороги к северу от Лачинского коридора. 30 марта в Азербайджане заявили о взятии под контроль нескольких высот в Лачинском районе вблизи армянской границы.

1 декабря 2020 года Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре располагается российский миротворческий контингент.

В конце 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...